“مزارعي وادي الأردن” يُثني على المتابعة الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي

وادي الأردن – ثمن مجلس اتحاد مزارعي وادي الأردن الاهتمام والمتابعة الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، ان الجهود التي تقوم بها الحكومة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لدعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن اتحاد المزارعين يلمس الاهتمام والمتابعة النوعية من قبل وزارة الزراعة في تناول المعيقات والجدية في البحث عن الحلول ودعم الانجاز.

وثمن البيان، الجهود والرسالة الواضحة لوزارة الزراعة في دعم ونهضة المزارعين وتشخيص المشاكل والبحث عن الحلول بكل تشاركية لتحقيق التوجيهات الملكية السامية.

وأثنى على الجهود المبذولة من الطاقم الحكومي الذي يتداخل مع القطاع الزراعي والانفتاح على القطاع دون وسطاء داعيا الى دوام هذا الانفتاح والمتابعة والاهتمام الحكومي للعبور بالقطاع الزراعي نحو دوره الحقيقي في رفد الاقتصاد الوطني والصناعات الغذائية وتحقيق القيمة المضافة المرجوة من هذا القطاع .