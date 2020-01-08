“مزارع مدار” تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي – تشارك شركة مزارع مدار في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام، كجزء من جهودها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشارك مزارع مدار في الفترة ما بين 12 و 16 كانون الثاني (يناير) ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتتضمن مشاركتها منصة عرض مخصصة لشرح التقنيات الحديثة عالية الجودة التي تعتمدها المزارع التي تتخذ من الإمارات مقرا لها. كما يشارك عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي للشركة مع كايل واقنر رئيس قسم التشغيل فيها في جلسات النقاش التي تقام خلال الأسبوع.

حيث يلقي كايل واقنر يوم الثلاثاء الموافق 14 كانون الثاني (يناير) كلمة أمام الجمهور حول الأساليب المتطورة عالمية المستوى التي تستخدمها مزارع مدار وذلك ضمن جلسة “الابتكارات في مجال الزراعة لتقليل استخدام المياه: تسليط الضوء على المشروع الإقليمي”. ويشارك عبد العزيز الملا يوم الأربعاء الموافق، 15 يناير في جلستين الأولى حول مستقبل المنطقة وذلك ضمن فعاليات الشباب والاستدامة والجلسة الثانية جلسة حوارية بعنوان “الوقود، والغذاء، والغابات”.

وبالإضافة إلى المشاركة في الجلسات النقاشية؛ سيتيح جناح مزارع مدار بالمعرض أيضًا فرصة للزوار لمعرفة كيف تقدم الشركة تصورا شاملا للاستدامة من خلال المنتجات الطازجة المنتجة باستخدام أحدث التكنولوجيا المبتكرة والتعليم المتطور.

وبمناسبة المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة قال عبد العزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع مدار: “يسعدنا أن نشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام. فقد أصبح هذا الحدث السنوي منصة مهمة لنا لتعزيز ورفع الوعي بالاستدامة في المنطقة، من خلال التواصل مع الزائرين، وبالنسبة لمشاركتنا ستكون فرصة للجميع للتعرف على ما نقوم به في مزارع مدار وما نقدمه من أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية المتعلقة بإنتاج الطعام “.