مزارع وشاليهات توقف حجوزاتها وأصحابها يحتجون.. ماذا علق رواد التواصل الاجتماعي؟

إسلام البدارنة

عمان – “برك المزارع” باتت تحتل مكانة بارزة في منشورات مغردين على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة بشأنها.

تعليمات “الداخلية” التي قضت فيها بمنع تأجير المزارع “الشاليهات”، التي تحتوي بركا للسباحة، إلا بشروط خاصة. وفضلا عن أصحاب المزارع، أثار القرار استياء مرتادين كانوا يجدون فيها سبيلا للتسلية والترويح عن أنفسهم.

وبعد أن قالت الوزارة إنها ستلجأ لتطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية، اعتبر مغردون أن التعليمات الجديدة تساهم في التضييق عليهم، وتحد من خياراتهم في التسلية والترفيه.

وكانت تعليمات الوزارة صدرت إثر وفاة طفل في بركة داخل مزرعة خاصة، وكذلك بعد تسجيل حالات تسمم بـ”الكلور” لعائلة كانت استأجرت مزرعة خاصة.

إلى ذلك، أبدى أصحاب مزارع ومرتادون لها يعتبرونها متنفساً لهم، إنزعاجهم من التعليمات الجديدة، خصوصا وأن المزارع الخاصة “تحفظ خصوصية العائلة بالنسبة للمستأجرين، فلا يجب أن يكون هناك منقذ سباحة، مما يصعّب إجراءات الترخيص”، حسبما قالوا.

https://www.facebook.com/zeyadqaqeish/posts/10158575037249075

وانتقد أصحاب مزارع قرار الداخلية، شارحين أنه في ظل التحديات الاقتصادية، وانخفاض تكاليف الاستئجار، أقبل الناس على المزارع، فيما ظل الإقبال على المنتجعات والفنادق السياحية ضعيفا بسبب ارتفاع أسعارها.

بين “مع” وضد” ترخيص الشاليهات والمزارع، انقسم رأي رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وبرر من يؤيدون هذا القرار بأن مثل هذه المزارع تفتقد إلى شروط السلامة العامة في بركها الخاصة، الأمر الذي يزيد من تعرض روادها للخطر.

https://www.facebook.com/mamdouh.alrakbi/posts/4254251574659527

وكان القسم الآخر معارضاً للقرار، نظراً لأن مثل هذه المزارع تحفظ خصوصية العائلة، فكثيرٌ من محبي الصيف لا يفضلون الذهاب إلى المنتجعات والفنادق السياحية العامة لافتقارها إلى الخصوصية، وإن كانت موجودة سوف تكون متاحة بمبالغ مضاعفة عن الغرف العادية أو المزارع.

قبل صدور القرار، كان تأجيرهذه المزارع يعتبر تجارة مربحة، حيث لم تطلها يد الحكومة بعد من ناحية فرض الضرائب والرسوم، فكانت الإعلانات لترويجها تعج على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة حول قرار ترخيص المزارع، بحسب ما يقوله رواد للتواصل الاجتماعي.

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ويتراوح سعر استئجار هذه المزارع لليلة الواحدة بين 100 إلى 350 دينارا بحسب رفاهيتها وحجم مرافقها، وحسب يوم الحجز إن كان في نهاية الاسبوع او العطل الرسمية أو بقية الأيام.

https://www.facebook.com/bahaa.armouti/posts/10157798277775755

والكثير أصبح يفضل إقامة الأعراس والمناسبات في هذه المزارع لما تتمتع به من ديكورات جميلة ومساحات مناسبة لإقامة أفراحهم فيها، إضافة إلى أسعارها المعقولة.

https://www.facebook.com/monther.alhabashneh/posts/566335947896315