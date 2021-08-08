مزايا وتسهيلات لموظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة

عمان- أطلقت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأحد، مزايا وتسهيلات ممنوحة لموظفي القطاع العام، وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس الكسبي، وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات وعدد من المعنيين. وقال الكسبي إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قرر منح موظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عدداً من التسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآليّة سداد الثمن لقطع الأراضي المعروضة للبيع المباشر ضمن مشاريع المؤسسة.

وأوضح أن التسهيلات تتمثل بتوفير مجموعة من قطع الأراضي السكنية في العاصمة عمان والمفرق واربد والطفيلة والكرك، بمساحات مختلفة وأسعار تتوافق مع دخل الموظف الأردني وفق آلية البيع المباشر، لافتاً إلى أنه يتم تقسيط ثمن العقار لفترة تصل إلى (10) سنوات وبدفعة أولى فقط 15 بالمئة .

وأكد الكسبي، أنه سيتم التقسيط بفائدة تتراوح من 5 الى 6 بالمئة، وستتم عملية البيع ضمن الشروط والأسس التي حددتها المؤسسة مع منح الأولويات بما يتوافق مع رقم وتاريخ ووقت تقديم طلب الاستفادة.

وأشاد، بجهود العاملين في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والتي بُذلت طوال الفترة السابقة؛ لتأمين السكن المناسب لشرائح المجتمع كافة، من خلال طرح المشاريع والبرامج المتنوعة والمتوافقة مع الحاجة السكنية ولتقديم افضل الخدمات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، متطلعا إلى مزيد من التقدم والنجاح في قادم الأيام.

من جهتها، استعرضت العطيات جهود المؤسسة والمشاريع التي تعمل عليها لتقديم السكن المناسب لموظفي القطاع العام. وبينت العطيات أن الشروط الواجب توافرها بمقدم الطلب، أن لا يزيد الاقتطاع عن ثلث الراتب الشهري الصافي، وأن لا يزيد عمر المشتري عن 65 عاما للذكور و60 عاما للإناث عند استحقاق آخر قسط، وأن يكون المشتري على رأس عمله وأن لا تقل فترة خدمته عن خمس سنوات شريطة أن يكون قد تم تثبيته في عمله.

ودعت العطيات الراغبين في التقديم لطلب شراء العقار زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة http://www.hudc.gov.jo/Default/Ar للاطلاع على أماكن العقارات والمساحات المتوفرة. -(بترا)