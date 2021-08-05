مزيد من الاستيطان يعني المزيد من الإخلاء للفلسطينيين خلف الخط الأخضر

هآرتس

بقلم: هاجر شيزاف 5/8/2021

الصندوق القومي يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية وفي القدس، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات الى إخلاء سكان فلسطينيين يعيشون فيها. في إطار الخطة سيتم فحص 530 ملفا توثق صفقات في مراحل مختلفة من أجل شراء عقارات في الضفة، و2050 ملفا في منطقة القدس. الخطة تشمل 17 ألف ملف في أرجاء البلاد. مجلس إدارة الصندوق يتوقع أن يصادق اليوم على الخطة التي تكلفتها قدرت بنحو 100 مليون شيكل ويتوقع أن تستمر خمسة أعوام تقريبا.

الحديث يدور عن صفقات لشراء أراض قام الصندوق بشرائها قبل وبعد العام 1948. وهي لم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي وهي موثقة فقط في سجلات الصندوق القومي والشركات الفرعية له. في عدد من الحالات توجد عقود ووثائق تدل على أن الصفقة قد استكملت حقا، وفي حالات أخرى الحديث يدور عن مفاوضات على صفقات لم تستكمل، وفي حالات أخرى الصندوق القومي لا يعرف أبدا عن المكان الدقيق للعقار بسبب طبيعة الوثائق.

في السابق اشترى الصندوق القومي في كل أرجاء الضفة. والتقدير هو أن بعضها يقع أيضا في مناطق (أ) و(ب) التي تقع تحت السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. المعنى هو أنه لا يوجد لإسرائيل أي صلاحية للتخطيط في هذه الأماكن وأن الصندوق القومي لا يمكنه أن يسجل كمالك للعقارات في هذه المناطق.

حسب تقدير الصندوق القومي، فإنه في هذه الوثائق التي توثق صفقات في الضفة يوجد 360 عقارا، في 170 عقارا منها وقع على عقود لشراء الأرض وسيكون بالإمكان تسجيلها بالفعل. معظم الأراضي في الضفة اشتريت بعد العام 1967 من قبل شركة فرعية للصندوق القومي باسم “همنوتا (التي تسمى الآن “همنوتا القدس”) التي أنشئت بعد احتلال القدس. الأقلية هي أراض اشتراها الصندوق القومي قبل العام 1948 كجمعية انتدابية.

عقارات أخرى توجد في القدس وتقع خلف الخط الأخضر. الحديث يدور عن قسائم تمتد على مساحة تقدر بـ2500 دونم. هذه العقارات يديرها القيم العام منذ العام 1967 بعد أن تم نقلها إليه من قبل المسؤول الأردني عن أملاك العدو. وحسب تقديرات الصندوق القومي فإنه في بعض العقارات يعيش سكان فلسطينيون. وفي الحالات التي فيها سيسجل الصندوق القومي عقارات يعيش فيها فلسطينيون، ستضطر سلطة أراضي إسرائيل التي تدير العقارات فعليا الى إخلائهم. عقارات في وضع مشابه في القدس.

في السابق طلب الصندوق القومي إخلاء فلسطينيين من أراض بملكيته. على سبيل المثال، في 2019 تم إخلاء بيت ومقهى لعائلة فلسطينية في بيت لحم، وبعد فترة قصيرة أقيمت في المكان بؤرة استيطانية. أيضا في قرية سلوان في شرقي القدس، أبناء عائلة فلسطينية يجرون نضالا قانونيا منذ عشرين عاما بعد أن تم نقل بيتهم الى الصندوق القومي بعد الإعلان عنهم كغائبين.

في الشهر الماضي، نشر في الصحيفة أن وزارة الدفاع جندت الصندوق القومي من أجل أن يشتري مئات الدونمات من الأراضي الخاصة لفلسطينيين في الضفة من أجل مستوطنين قاموا بفلاحتها في الفترة التي لم يسمح فيها لأصحابها بدخولها. باستثناء هذه الصفقة، كشف تقرير “هآرتس” تفاصيل صفقات سرية عقدتها الشركة الفرعية همنوتا لشراء الأراضي في الضفة، في الوقت الذي كانت تخفي فيه ذلك عن مجلس إدارة الصندوق القومي.