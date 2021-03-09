مزيد من تفاقم الفقر في 2021

كريستوف لاكنرنيشانت، يونزاندانيال، ماهلرأندريس كاستانيدا، أغيلارهاويو وو*

لما كان هذا العام الجديد يحمل في طياته بصيصا من الأمل في مكافحة جائحة كورونا، فإننا ننظر إلى ما فات ونتحسس أثر هذه الجائحة على أوضاع الفقر في العام 2020. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2020، عندما كنا نعتمد على توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران (يونيو)، قدرنا بأن ما بين 88 و115 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيقعون في غيابات الفقر المدقع في العام 2020.

وباستخدام التوقعات الواردة في هذا التقرير في كانون الثاني (يناير) 2021، فإننا نتوقع الآن أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليونا. وهذه التقديرات تتماشى مع التقديرات الأخرى المستندة إلى توقعات النمو البديلة في الآونة الأخيرة.

وكما ورد في تقديراتنا السابقة، يُحسب عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا بأنه الفرق بين معدل الفقر المتوقع في ظل وقوع الجائحة ومعدل الفقر المتوقع دون وقوع الجائحة. وعندما نحدد التوقعات الخاصة بأوضاع الفقر في ظل جائحة كورونا، نستخدم توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في كانون الثاني (يناير) 2021، وبالنسبة للعالم دون وقوع جائحة كورونا، نستخدم توقعات النمو التي صدرت في كانون الثاني (يناير) 2020.

ومن المهم التنويه إلى أنه على الرغم من أننا “ننظر إلى ما فات” في العام 2020 ، فإن تقديراتنا ما تزال تعتمد على التقديرات الاستدلالية المأخوذة من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي سبقت العام 2020.

ومن نافلة القول إن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في العام 2020 لم يسبق لها مثيل حقا. ويبين الشكل 1 معدل التغير السنوي في عدد الأشخاص الأشد فقرا في العالم من العام 1992 إلى العام 2020. ويمثل كل شريط العدد الصافي للأشخاص الذين إما نجوا من براثن الفقر المدقع إذا كانوا فقراء في العام الماضي أو وقعوا في غيابات الفقر المدقع إذا لم يكونوا فقراء في العام السابق. وقبل جائحة كورونا، كانت الزيادة الأخرى الوحيدة الناجمة عن أزمة في عدد الفقراء على الصعيد العالمي في العقود الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية الآسيوية، التي زادت أعداد الفقراء المدقعين بمقدار 18 مليون شخص في العام 1997، و47 مليون شخص آخرين في العام 1998. وفي العقدين الماضيين منذ العام 1999، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم بأكثر من مليار شخص. ومن المتوقع أن يسير جزء من هذا النجاح في الحد من الفقر في الاتجاه المعاكس بسبب جائحة كورونا. وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا ستزيد من معدلات الفقر المدقع ما بين 88 مليون شخص (تقديرات أولية/خط الأساس) و93 مليونا (تقديرات ثانوية/ اتجاه سلبي) في العام 2020. وبالنظر إلى أولئك الذين لولا الجائحة لتمكنوا من الإفلات من براثن الفقر المدقع ولكنهم وقعوا في غيابات الفقر المدقع بسبها (حوالي 31 مليون شخص في العام 2020)، فإن مجموع الفقراء الجدد الناجم عن هذه الجائحة في العام 2020 يقدر بنحو 119 إلى 124 مليون شخص.

وباستخدام توقعات النمو المختلفة التي كانت متاحة في العام 2020، يُظهر الشكل 2 التغير في العدد المقدر للفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا في العام 2020 ومساهمة كل منطقة في هذا العدد. وأدى تفاقم أثر هذه الجائحة إلى تغيير كبير في توقعاتنا على مدار هذا العام، لا سيما عند مقارنتها بمعدلات النمو في نيسان (أبريل) (على الرغم من أن الزيادة بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية عن الفترة من حزيران (يونيو) إلى كانون الثاني (يناير) هي أقل من هذه المعدلات). وكان السبب وراء ذلك في المقام الأول هو التوقعات التي أشارت إلى تفاقم الوضع في منطقة جنوب آسيا، وقد غيرت هذه التوقعات أيضاً الصورة الخاصة بالفقراء الجدد في هذه المنطقة بسبب الجائحة. ومن المهم الإشارة إلى أن تقديرات أوضاع الفقر في منطقة جنوب آسيا في الأعوام الأخيرة، حتى قبل حدوث هذه الجائحة، لم تكن تستند إلى قدر كبير من اليقين بسبب عدم وجود بيانات استقصائية جديدة عن الأسر المعيشية في الهند منذ 2011/2012.

وباستخدام توقعات معدلات النمو من شهر نيسان (أبريل) 2020 في إطار خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم، تشير تقديراتنا إلى أن 62 مليون شخص سيقعون في براثن الفقر المدقع على مستوى العالم في العام 2020، مع مساهمة منطقة جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 40 % من هذا العدد. وقمنا بتنقيح التقديرات العالمية إلى ما بين 88 و115 مليون نسمة باستخدام توقعات معدلات النمو في حزيران (يونيو) 2020، مع وجود نحو 50 % من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا. وباستخدام توقعات كانون الثاني (يناير) 2021، تشير تقديراتنا الآن إلى أن عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم سيكون ما بين 119 و124 مليون شخص، منهم نحو 60 % يعيشون في منطقة جنوب آسيا.

وتظهر الزيادة في عدد الفقراء أيضا عند خط الفقر الذي يبلغ 3.20 دولار. وزاد عنده عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوهات خط الأساس حسب ما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من 175 مليونا إلى 228 مليون شخص (من حزيران (يونيو) 2020 إلى كانون الثاني (يناير) 2021)، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا. وعند خط الفقر البالغ 5.50 دولار، لا تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية؛ حيث إن تقديراتنا الجديدة تقع في الواقع ضمن النطاق الذي قدرناه استنادا إلى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران (يونيو). ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى آفاق أفضل من المتوقع بالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مقابل الاتجاه التصاعدي لمنطقة جنوب آسيا.

ومما لا شك فيه أن 2020 كان عاماً صعباً على نحو استثنائي في التاريخ الحديث. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تطوير اللقاحات، لا يبدو أن الزيادة في معدلات الفقر في العام الماضي ستتراجع في العام 2021. ويعرض الشكل 3 التنبؤات الآنية لأوضاع الفقر حتى العام 2021 استنادا إلى سيناريو ما قبل كورونا والسيناريو الأول الخاص بكورونا والسيناريو الثاني الخاص بكورونا باستخدام التقديرات الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في كانون الثاني (يناير) 2021. وكما ورد أعلاه، يُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في العام 2020. وفي العام 2021، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن تقديرات العام 2021 ما تزال أولية، فإنها توضح أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأجل بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية (انظر الشكل 1)، نجا 42 مليون شخص من براثن الفقر المدقع في العام 1999، وفي المتوسط، نجا 54 مليون شخص من براثن الفقر المدقع سنويا في العقدين السابقين لجائحة كورونا. ويحدونا الأمل في أن يكون العام المقبل أفضل بكثير مما نتوقعه في بداية هذا العام، عندما نراجع ما تحقق في العام 2021 في نهاية المطاف.

لكن التراجع المستمر في معدلات آفاق النمو التي شهدناها العام الماضي قد تشير إلى غير ذلك. ويمثل عدم المساواة مخاطر سلبية أخرى لم نتناولها هنا (بافتراض أن معدلات عدم المساواة لم تتغير)، غير أن هذه الجانب قد نُوقش بمزيد من التفاصيل في مواضع أخرى. ولعل اليقين الوحيد في هذه الأزمة أنها لم يسبق لها مثيل حقا في التاريخ الحديث.

* مسؤولون في البنك الدولي