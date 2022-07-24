مسألة توقيت

معاريف

شلومو شمير 24/7/2022

يقلق بعض المحللين في إسرائيل هذه الأيام من أن يكون الرئيس جو بايدن على حد وصفهم “الرئيس الأميركي الأخير الصديق لإسرائيل”. بالمقابل، فإن مسؤولين كبار في الجالية اليهودية في الولايات المتحدة يخشون من أن تكون حكومة التغيير “ستذكر كالحكومة الأخيرة في إسرائيل التي كانت إيجابية وواعدة”.

بعد أسبوع من إجراء الانتخابات في إسرائيل، في 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، ستنعقد في الثامن منه انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة والتي يعد فيها انتخاب كل أعضاء الكونغرس وقسم من أعضاء مجلس الشيوخ، وهذا التقارب في الموعدين يبعث في أوساط المحللين في الطرفين جملة من التخمينات عما يمكن أن يحصل.

التقدير أن صداقة جو بايدن لإسرائيل ودعمه لها يوجدان في خطر مسنود إلى تقارير تنشر مؤخرا في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. وحسب هذه التقارير فإنه يتعزز الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وتظهر مؤشرات أنه في انتخابات منتصف الولاية سينتخب في بعض الولايات أعضاء كونغرس معروفون بمعارضتهم لإسرائيل. بتقديري، هذه المخاوف مبالغ فيها. من أحاديث مع مسؤولين ديمقراطيين ومحللين في واشنطن يتبين أنه بالفعل في بعض الولايات انخرط مؤخرا في العمل السياسي متفرغون محليون ليس العطف لإسرائيل جزءاً من فكرهم. ومع ذلك، يدعي مسؤولون ديمقراطيون بأن الحديث عن تعزيز الجناح التقدمي في الحزب مبالغ فيه. ويشير المسؤولون إلى أن ثلاث أعضاء للكونغرس، رشيده طليب، الهان عمر، والكسندريا اوكسيو كورتيز اللواتي يمثلن الجانب المعادي لإسرائيل تبينّ كعديمات كل تأثير في مغزى في الحزب. “حضورهن في بلورة المواقف أو تصميم آراء الحزب هو أقل من هامشي. هو صفر”، قال لي مسؤول ديمقراطي قديم في نيويورك.

ما يشغل بال المسؤولين اليهود في الجالية هو الأنباء في وسائل الإعلام في إسرائيل التي تبلغ عن الشعبية المتزايدة للنائب ايتمار بن غبير. وحقيقة أنه يعد خليفة مئير كهانا تزعج بعض المسؤولين اليهود. “قيل لي إن بن غبير يحصل على 13 مقعدا في الاستطلاعات”، قال ليس مسؤولا يهوديا كبيرا ترأس لسنوات طويلة منظمة يهودية مركزية. “أنا لا أصدق”.

كما أن مسؤولين معروفين كميالين لمعسكر اليمين في الجالية تحدثوا بقلق عن التقارير من إسرائيل عن تعزز قوة بن غبير وفرصه أن يصبح في الانتخابات للكنيست محفلا مركزيا في السياسة في إسرائيل.

ما لا يفهمونه في إسرائيل، كما يقول مسؤولون في الجالية، هو أنه مثلما يوجد في إسرائيل تخوف من تعزيز المحافل المعادية لإسرائيل في الحزب الديمقراطي، فإن الأغلبية الساحقة في الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تخشى تعزيز التطرف اليميني في إسرائيل.

في الساحة الداخلية في الولايات المتحدة لا توجد للحزب الديمقراطية شخصية سياسية مركزية تذكر كبديل لبايدن. ولا يلوح في المستقبل القريب منافس لبايدن في قيادة الحزب. بالمقابل، في وضع الأمور في إسرائيل يلوح أن تخوف الأغلبية الليبرالية في الجالية في الولايات المتحدة من نتائج الانتخابات في إسرائيل هو حقيقي أكثر.