مسألة عائلية: الانشقاقات داخل عائلة طالباني

بكير أيدوغان؛ ومحمد آلاجا* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 25/8/2021

يشير الخلاف المستمر بين قائدي “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني”، بافل ولاهور طالباني، إلى تحولات محتملة في سياسة إقليم كردستان العراق ووجود دوافع محتملة قد تؤدي الى استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

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واجه حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” أزمة كبيرة على صعيد القيادة منذ أن باشر زعيمه، بافل طالباني، ببذل الجهود للإطاحة بلاهور طالباني، وهو ابن عمه الذي يشاركه في القيادة. وكان الرجلان قد اختيرا كزعيمين مشاركين للحزب في شباط (فبراير) 2020 بعد وفاة والد بافل، جلال طالباني -الرئيس العراقي السابق ومؤسس حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي تزعّمه على مدى 42 عامًا. وبعد مرور ثلاثة أعوام على وفاة جلال طالباني، لم يتمكن الحزب من تعيين زعيم مؤثّر قادر على الحفاظ على وحدة الحزب. وتبين الآن أن نظام تقاسم القيادة الذي يعاني الاضطراب ليس قابلاً للاستدامة، وهو ما يُظهر ضعف النظام السياسي الخاص بحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” القائم على العائلة.

يشكل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” ثاني أكبر حزب في إقليم كردستان العراق، وهو الخصم التاريخي “للحزب الديمقراطي الكردستاني” الأكبر حجمًا والقوي سياسيًا. وفي البداية، سعى بافل ولاهور إلى العمل معًا من أجل التعويض عن المكاسب التي حققها “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، والتي أخذت تتزايد منذ أن أُصيب جلال طالباني بالمرض في العام 2012. ولكن، في خلال الشهر الماضي، أصبحت المنافسة وراء الكواليس داخل عائلة طالباني هي الحدث الرئيسي في الإقليم، في ظل قيام بافل بمجموعة من الخطوات الرامية إلى إزاحة لاهور عن موقع السلطة.

أولًا، قام بافل بتجريد لاهور مؤقتًا من واجبات مشاركة القيادة، وبعزل المسؤولين الموالين للاهور عن مناصب القيادة. ثم داهمت القوى الأمنية المنافذ الإعلامية الموالية للاهور. وأصدر النظام القضائي في السليمانية مذكرة توقيف بحق لاهور وشقيقَيه، وأحدهما هو بولاد طالباني، الرئيس السابق لأحد أجهزة مكافحة الإرهاب. وحظيت جهود بافل بدعم عدة أفراد من العائلة ومسؤولين حزبيين أساسيين، من بينهم شقيقه الأصغر، قباد طالباني -نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. كما أنه يتلقى الدعم من المسؤولَين القديمَين في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” جعفر شيخ مصطفى، وهو نائب رئيس إقليم كردستان العراق؛ وكوسرت رسول علي، وهو رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، اللذين يسيطران معًا على أكبر عدد من قوات “البيشمركة” التابعة للحزب في السليمانية.

وفي الرد على ذلك، قال لاهور بعد أن طُلب منه مغادرة السليمانية: “لن أغادر شعبي حتى نفسي الأخير”. وتظهر الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاهور جالسًا في البيت إلى جانب رجال مسلحين، مع حشد كبير من الناس الذين ينتظرون خارج منزله، ما يشير إلى احتمال نشوب نزاع مسلح بين الرجال الموالين لزعيمَي الحزب.

على الرغم من أن بافل طالباني يبدو الآن مسيطرًا على الحزب ويحافظ على التحالف الانتخابي الذي شكله حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” مع “حركة كوران” (التغيير) الإصلاحية، تظهر هذه الأزمة الحاصلة على مستوى القيادة أن الحزب فقد قدرته على حل المسائل الداخلية. وحتى لو توصل “الاتحاد الوطني الكردستاني” إلى التوحد حول بافل، فسوف يلزمه الكثير من الوقت والجهد لمنافسة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”. وإذا لم يتراضَ الطرفان بشكل مفاجئ، يحتمل أن تزيد حملة التطهير التي يواصل بافل تنفيذها ضد الموالين للاهور زعزعة الاستقرار في الحزب من حيث الانضباط والوحدة والثقة. حتى أن الانشقاق قد يتسبب في حدوث نزاع مسلح بين قوات الأمن والاستخبارات و”البيشمركة” التابعة لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” والموالية لكلا الطرفين.

وإضافة إلى ذلك، قد تثير الأزمة الحالية الشكوك بين أعضاء حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” في ما يخص نظام القيادة الذي تقوده عائلة طالباني. قد يتزاحم أعضاء الحزب للحلول مكان أفراد عائلة طالباني كزعماء مشاركين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، أو أنهم قد يغادرون هذا الحزب ويشكلون أحزابًا جديدة. وفي الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي تأسست بها “حركة كوران”؛ حيث أسس العضو السابق في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، نوشيروان مصطفى، هذا الحزب في العام 2009 بعد انتقاد قيادة عائلة طالباني.

لا يؤدي الاقتتال الداخلي في بيت حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” سوى إلى زيادة تعقيد الوضع السياسي المتزعزع أصلًا في إقليم كردستان العراق. فطالما أدى الشقاق والاقتتال الداخلي والاتهامات المتبادلة بالخيانة بين حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” إلى عدم الاستقرار وسط الأكراد العراقيين. ومنذ أن انسحبت قوات “البيشمركة” التابعة لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” من كركوك في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 وسط فشل محاولة حكومة إقليم كردستان التي سعت فيها إلى الاستقلال عن العراق، اتهم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتعاون مع اللواء الإيراني قاسم سليماني وحكومة بغداد. وهو يتطلع إلى الانتقام من قيادة عائلة طالباني، ويرى أن الانشقاق الأخير بقدم فرصة للتركيز على مأسسة السيطرة في إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق والقاعدة التقليدية “للحزب الديمقراطي الكردستاني”، إلى جانب عاصمة قضاء دهوك، في ظل تشتت انتباه خصمه وما يصيبه من وهن.

من ناحية أخرى، قد ينظر “الحزب الديمقراطي الكردستاني” إلى صعود بافل من زاوية إيجابية. فقد التقى بافل طالباني بمسؤولين من “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في مناسبات عدة منذ الانسحاب من كركوك في العام 2017، ويبدو أنه أصلح علاقاته مع قيادة بارزاني. كما يتمتع قباد طالباني وكوسرت رسول علي، المناصران لبافل، بعلاقات طيبة مع مسؤولي “الحزب الديمقراطي الكردستاني”. وفي المقابل، تمسك لاهور طالباني بموقفه المعادي “للحزب الديمقراطي الكردستاني” -دافعًا “الاتحاد الوطني الكردستاني” إلى انتهاج سياسات مناهضة “للحزب الديمقراطي الكردستاني”، بما فيها زيادة الاستقلالية عن إربيل وإعطاء الأولوية لبغداد بدلًا منها. كما أن لاهور اتهم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بالتدخل في حملة التطهير التي يشنها بافل ضده.

في حين أن هذه الوقائع تشير إلى احتمال دعم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” لبافل في تنافسه مع لاهور، فإن تورط هذا الحزب في أزمة داخلية ضمن “الاتحاد الوطني الكردستاني” قد يؤدي إلى زيادة عدم الثقة بـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني” في السليمانية. ولذلك، سيتمسك هذا الحزب على الأرجح بموقف حيادي في ما يخص الانشقاق داخل عائلة طالباني، بينما قد يؤدي تولي بافل وحده القيادة إلى بداية حقبة انفراج في العلاقات المستقبلية بين الحزبين.

بِغَضّ النظر عن النتيجة المباشرة، لا يشكل النزاع بحد ذاته سوى أحد الأمثلة على التحدي المستمر الذي لا يفارق إقليم كردستان العراق. ففي الأعوام الثلاثين تقريبًا التي مضت منذ أن حصل هذا الإقليم على المزيد من الاستقلالية عن بغداد، تمثلت المشكلة الأساسية بالنسبة له في الازدواج الحزبي داخل النظام السياسي، الذي تخضع بموجبه مختلف وحدات “البيشمركة” والاستخبارات والأمن والحُكم لسيطرة فصائل متنوعة تابعة لحزبٍ ما أو عائلةٍ ما.

وفي حال الحفاظ على هذا النظام، فإنه سيستمر في تعريض النظام السياسي في إقليم كردستان العراق للخطر ويعزز عدم الاستقرار، كما يتضح من خلال الانشقاق الراهن داخل عائلة طالباني. وفي الواقع، قد يواجه “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في القريب أزمة داخلية مشابهة ضمن العائلة على صعيد القيادة، في فترة ما بعد الحقبة الطويلة التي تولّى فيها زعيمه المؤثّر، مسعود بارزاني، قيادته. وطالما ظلت العلاقات العائلية تشكل عنصرًا محدِّدًا أساسيًا لسياسات إقليم كردستان العراق، فسوف تستمر هذه المسائل في التسبب بانقسام السياسة داخل هذا الإقليم وتعقيدها أكثر فأكثر.

*محمد آلاجا: باحث يجري دراسات أكاديمية حول العراق والسياسة الكردية في المنطقة والميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط. وهو مراسل دبلوماسي مقيم حاليًا في أنقرة، وزميل غير مقيم في مركز دراسات الشرق الأوسط. وهو أحد المساهمين في منتدى فكرة.

*بكير أيدوغان: صحفي مقيم في أربيل، يركّز في عمله على شؤون إقليم كردستان العراق. وهو أحد المساهمين في “منتدى فكرة”.