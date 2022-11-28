مسؤولة أميركية: الصين قد تتفوق علينا في سباق الفضاء العسكري

قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي اليوم الاثنين إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي.

وقالت نينا أرماجنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأميركية إن بكين أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك بمجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت في فعالية بسيدني نظمها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموله جزئياً الحكومتان الأميركية والأسترالية: «أعتقد أنه من الممكن تماماً أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد، التقدم الذي أحرزوه كان مذهلاً وسريعاً».

وأحرزت بكين تقدماً كبيراً في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى رغم تراجعها تاريخياً في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.

وشبه يي بيجيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.-(وكالات)