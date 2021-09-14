مسؤولون إسرائيليون: لن نفرج عن “الإرهابيين القتلة” بصفقة التبادل مع حماس

عمّان – قال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الثلاثاء، إن حكومتهم غير مستعدة لإطلاق من وصفتهم بـ “الإرهابيين القتلة” الاسرى، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، لكنها ستظهر مرونة كبيرة في المفاوضات.

ونقل موقع واي نت العبري عن تلك المصادر قولها، إن “قضية الأسرى والمفقودين هي خطوة مهمة على طريق إيجاد حل، لكن لا يوجد ماراثون خارق، ولن تحدث الصفقة صباح الغد، لكننا جادون للغاية ومصر لاعب مهم، ويشارك كبار قادتها في الاتصالات”.

وأكدت تلك المصادر، بحسب ترجمة وكالة القدس، عدم وجود إحراز أي تقدم في المحادثات الجارية بشأن إمكانية الصفقة.

وسبق تلك التصريحات أن التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع عائلة اليهودي من أصول اثيوبية افراهام منغستو، عقب عودته من مصر، مؤكدًا على التزامه بعودة الأسرى والمفقودين في غزة.