مسؤولون في قطاع الطاقة يؤكدون استمرار سلسلة تزويد المشتقات النفطية كالمعتاد

رهام زيدان

عمان- أكد مسؤولون في قطاع الطاقة و المشتقات النفطية استمرار عمل سلاسل تزويد المحروقات وفقا للمعتاد دون تأثرمع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة شروط الصحة والسلامة المتبعة في مثل الظروف الراهنة.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اكدت ، ان العمل مستمر في محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز المنزلي.موضحة ان محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز مستثناة من قرار الحكومة بتعطيل الدوائر الرسمية والمراكز التجارية مؤكدة توفر كميات كافية من هذه المواد.

وبينت في مؤتمر صحافي في مركز ادارة الأزمات أمس انمخزون الأردن من الوقود يكفي من شهرين إلى 9 أشهر

كما اكدت أيضا على استمرار التزود بالنفط العراقي خلال شهر اذار حيث بلغ اجمالي واردات مصفاة البترول الاردنية من نفط العراق خلال النصف الأول من شهر اذار الحالي 5ر196 الف برميل بمعدل 1ر13 الف برميل يومياوان الوزارة ومن باب التحوط لأي طارئ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نسقت مع الجانب العراقي، لزيادة معدلات التحميل والنقل، وذلك بهدف استلام مصفاة البترول الاردنية جميع كميات النفط الخام التعاقدية خلال شهر اذار 2020.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول م. عبدالكريم علاوين إن جميع الكوادر المسؤولة عن نشاطات التزويد والتكرير والتعبئة والتحميل تمارس عملها كالمتعاد سواء فيما يخص المشتقات النفطية وتعبئة اسطوانات الغاز أو تكرير النفط العراقي أو المستورد من خلال العقبة.

وقال في رده ‘لى اسئلة الغد امس أن المصفاة اياضا تزود شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث ومستودعات الغاز باحتياجاتها اولا بأول وبكميات تلبي كافة حاجة المستهلكين وتغطي كل الطلبات.

وفيما يخص اسطوانات الغازأكد العلاوين أن الطلب عليها ارتفع امس بشكل ملحوظ نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة وكذلك بسبب العطلة واضرار المستهلكين إلى استخدام الغاز لفترات اطول للتدفئة.

إلى ذلك، أكد العلاوين على ان المصفاة تتبع كل متطبات الصحة والسلامة في كل منشآتها العاملة في مثل هذه الظروف إذ تم تزويد العاملين في مختلف مواقعهم بمعدات الوقاية الصحية مث الكمامات والقفازات والمعقامات، والحفاظ على المباعدة بينهم علما بأن العمل يتم بوجود الحد الأدنى من العالمين اللازمين لتنفيذ المهام دون تأثر وأيضا وفقا لنظام الورديات.

نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز م. نهار السعيدات اكد ايضا ان عملية التزويد في المحطات وكذلك بالنسبة لاسطوانات الغاز تتم دون تأخير وبمهنية عالية.

وقال السعيدان ان المخزون ن مختلف هذه الاصناف كبير وكاف لتلبية الطلب في مختلف مناطق المملكة وان سيلة التزويد تمضي كالمعتاد مبينا ان الطلب على اسطوانات الغاز ارتفع امس إلأى نحو 227 الف اسطوانة من ما يقارب 18. ألف اسطوانة في اليوم الذي سبقه.

واكد على انه يتم تعقيم كل اسطوانات الغاز وفقا للتعليمات الصحية في مصاة البترول وقبل ايصالها للمستهلكين كما تم رفع الثقافة الصحية لكافة الموزعين الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلكين ويدخلون المنازل لتركيب الاسطوانات.

الخبير النفطي عامر الشوبكي أشار إلى انخفاض مبيعات محطات المحروقات من البنزين والسولار منذ صلتح امسالاربعاء بعد منع التنقل بين المحافظات وتعطيل مؤسسات التعليم ومعظم الدوائر الحكومية ومنع التنقل بين المحافظات واغلاق المراكز والمجمعات التجارية وتعليق وسائل النقل الجماعي

واكد على ان سلسلة توريد المشتقات النفطية لم تنقطع وقد تم استثنائها من القرارات وان يصل بشكل اعتيادي الى الاردن عبر ميناء العقبة الى الموردين.

يذكر ان الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية قدمت خطة طوارئ لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بخصوص المخزون المملكة الاستراتيجي من المشتقات النفطية.

و تتضمن هذه الخطة ادارة كمية المخزون الاستراتيجي من مختلف اصناف المشتقات النفطية في خزانات الشركة بمنطقة الماضونة وتزويد السوق بكامل احتياجاته كبديل لكميات الاستيراد في حال تأخر وصول الناقلات إلى المملكة نتيجة ظروف انتشار مرض الكورونا عالميا والاجراءت الاحتزازية المتخذة في هذا الخصوص.

وأعلنت زواتي اليوم عن السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستخدام مرافق الشركة اللوجستية في منطقة الماضونة بما يحفزهم على استيراد المزيد من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب في مثل الظروف الحالية، علما بأن هذه الشركات تستخدم حاليا مرافق الشركة في منطقة العقبة لتخزين استيرادها.

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