مسؤولو استخبارات سابقون: لنستعد للحرب مع إيران

إسرائيل هيوم

بقلم: حنان غرينوود وتمير موراغ

يحذر مسؤولون سابقون كبار في أسرة الاستخبارات من أنه ينبغي الاستعداد في أقرب وقت ممكن لامكانية مواجهة عسكرية مع إيران أو وكلائها، وذلك في ضوء الاتفاق النووي المتبلور.

في حديث مع “إسرائيل اليوم” قال عاموس جلعاد، رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع سابقا ويعقوب عميدرور، رئيس هيئة الأمن القومي سابقا ان كل محاولة للـتأثير على منع الاتفاق النووي عديمة كل احتمال وعليه فيتعين على إسرائيل ان تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن لامكانية العمل بوسائل عسكرية لاجل منع الخطر عن إسرائيل.

“التهديد الإيراني هو تهديد مركزي استراتيجي على دولة إسرائيل. “ينبغي أن نفهم بان الحديث لا يدور فقط عن رؤيا، بل عن أن الإيرانيين يبذلون جهودا هائلة كي يصبحوا ذوي قدرات مهددة جدا. يوجد لهم في لبنان حسب منشورات اجنبية، 150 ألف صاروخ موجه ضد إسرائيل، صواريخ بعيدة المدى، قدرات سايبر وإرهاب وفوق كل شيء – حقيقة أنهم على شفا النووي”، يقول جلعاد.

“يدور الحديث عن اتفاق سيئ، وخير أن قالت إسرائيل بالشكل الأوضح انها غير ملتزمة به”، يقول عميدور. “الخيارات الدبلوماسية استنفدت بعد أن قرر الأميركيون السعي الى الاتفاق بكل ثمن تقريبا. أنا لا أرى أي سبيل لا يتضمن القوة لاقناع الإيرانيين كون إيران لا تتوقف تحت أي ضغط دبلوماسي أو اقتصادي. الأمر يستوجب منا أن نحرص على أن نكون مستعدين لإمكانية عسكرية”.

“وهم إقليمي”

جلعاد هو الآخر يعتقد أن هذا اتفاق سيئ، لكن هذا وضع كل الإمكانيات فيه سيئة. “السؤال هو هل نسير مع الولايات المتحدة أم نتهجم عليها. الولايات المتحدة ستقرر الخروج نحو الاتفاق معنا أو بدوننا، ولنا توجد قدرة تأثير على الموضوع. إذا ما تهجمنا عليهم خطابيا لن نكسب شيئا. ينبغي أن نفهم انه لا يمكننا أن نهاجم في إيران دون تنسيق مع الولايات المتحدة لأسباب مختلفة. وعليه، فيمكن أن ندير حوارا قاسيا مع الولايات المتحدة لكن ليس بشكل علني. علينا أن نعزز العلاقات مع الدول الغربية والعلاقات المتوثقة مع الدول العربية. هذا مضاعف قوة لكن مع ذلك محظور أن نتحلى بالأوهام بأن يكون هنا ناتو إقليمي”.

“إذا وصلت إيران إلى قنبلة نووية”، يقول جلعاد، “فانهم سيفرضون رعبهم على كل الشرق الأوسط، وكل المنطقة ستتدهور إلى سباق نووي. بفضلنا هو في أنه توجد لنا صورة أصحاب قدرات استراتيجية ونحن من شأننا أن ينظر الينا بشكل مختلف تماما في الشرق الأوسط النووي”.

خط حر من أميركا

يتفق جلعاد مع عميدرور ويقول انه ينبغي أن نطور فورا قدرات عسكرية متطورة. “ينبغي أن نبني قوة عسكرية على أساس قدراتنا وعلى أساس المساعدة الأميركية. يحتمل أن نكون في مواجهة منذ الشهر المقبل مع لبنان ولهذا فنحن نحتاج إلى تحصين مكثف للدولة واستنفاد العلاقات مع الدول العربية”. جلعاد قلق أيضا من الوضع الداخلي في إسرائيل: “بدلا من الانشغال بالتهديد الخارجي نحن ننشغل بحملات انتخابات ونبذر مليارات الشواكل. لا يصدق كم هو شعب عبقي هو أيضا غبي بهذا القدر. لا يحتمل ان ننشغل بتبذير المال والاضرابات بدلا من أن نركز على التهديد الحقيقي”.

العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقا وباحث كبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية يقول انه “رغم تصريحات الولايات المتحدة بانها لن تسمح لإيران بالتسلح بسلاح نووي، في هذه المرحلة لم يعد بوسعها منعها عن ذلك – إيران ستكون قريبة جدا من الهدف”.

المقدم احتياط ميخائيل سيغال، رئيس ساحة إيران في شعبة الاستخبارات سابقا وباحث كبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية يقدر بانه في اعقاب مواعيد نفاد القيود على تخصيب اليورانيوم ستتمكن إيران في السنوات القريبة القادمة من استخدام العلم والتجهيزات التي راكمتها كي ترفع مستوى صواريخها البالستية، واقتحام القنبلة في اللحظة التي ينفد فيها مفعول القيود. ويشدد على أنه توجد ثمار أولية للاتفاق سنراها في المدى القصير: تعزز كبير لحزب الله، الثوار الحوثيين في اليمن، الميليشيات الشيعية في العراق وفي سورية والمحافل الشيعية والتآمرين في دول الخليج”.

د. يوئيل جوجنسكي، باحث كبير في معهد بحوث الأمن القومي ومسؤول سابق في ملف ايران والخليج في هيئة الأمن القومي يقول لـ “إسرائيل اليوم” إن “الاتفاق المتبلور سيئ لكنه اهون الشرور. صحيح حتى الان لا أرى بديلا في شكل عمل عسكري. إسرائيل تريد، لكن ليس مؤكدا انها تستطيع، والولايات المتحدة تستطيع لكنها لا تريد. “توجد علامة استفهام كم ستعمل الولايات المتحدة ضد إيران تحت الاتفاق ولا تقيد نفسها. تحت أوباما تلقت ايران “خط” حر في المنطقة وآمل ألا يكون هذا مشابها تحت بايدن”.