مسؤولو الأمم المتحدة يدعون لتقديم دعم مالي لليمن لمواجهة كورونا

واشنطن – ناشد مسؤولون كبار من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدوليّ لتقديم دعم مالي دولي عاجل الى اليمن مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ بهذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.

وبحسب واشنطن بوست، قال مسؤولون في إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك “إننا نشعر بالقلق على نحو متزايد بشأن الوضع في اليمن”. وتابعوا “الوقت ينفد منا”.

وبحسب مصادر رسمية في الأمم المتحدة ، فأن فيروس (كوفيد-19) انتشر على الأرجح في معظم أنحاء اليمن الغارق في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب حرب تنتشر فيها منذ سنوات.

وأوضح مسؤولو الأمم المتحدة إن لديهم حاليا ما يكفي من “المهارات والموظفين والقدرات، وأن ما ينقصنا هو المال، ونطلب من المانحين التعهد بسخاء ودفع التعهدات على الفور”، مشيرين إلى مؤتمر للمانحين ستنظمه السعودية والأمم المتحدة في 2 حزيران.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يتعين جمع 2.4 مليار دولار بحلول نهاية العام لليمن، بما في ذلك 180 مليون دولار لمكافحة وباء (كوفيد-19).(بترا)