مسؤولو الكرة الانجليزية يستعدون لاتخاذ “قرارات صعبة”

لندن – يستعد مسؤولو الدوري الانجليزي لكرة القدم، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين الذين يحاولون ايجاد حلول لمعاودة النشاط المحلي، لاتخاذ “قرارت صعبة” وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

واجتمعت الجهات الثلاث الجمعة لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية في الوقت الذي تشهد البلاد حالة اغلاق تام واصدرت بيانا مشتركا قالت فيه “اجتمع ممثلون عن الدوري الانجليزي، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض “كوفيد-19”.

