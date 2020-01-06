مسؤول أمني سوري: اغتيال سليماني يمهد لتحرير فلسطين

طهران- اعتبر رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، أن “سليماني ينتمي إلى جميع الأحرار ومقارعي الظلم بالعالم، وأن استشهاده يمهد لتحرير فلسطين”.

وقالت وكالة “إرنا”، إن اللواء علي مملوك، أكد على “المكانة الخاصة للشهيد سليماني بين المسلمين والمظلومين بالمنطقة”، معتبرا أن “تألم شعوب سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان من استشهاد سليماني ليس أقل من تألم الشعب الإيراني”.

وقالت وكالة “سانا”، إن اللواء علي مملوك، مبعوثا من الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، التقى مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وذكرت أن مملوك، “نقل تعازي الرئيس الأسد الحارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس”.

وأضافت أن الحديث بين الجانبين، دار حول التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة، وأشارت إلى أنه جرى “التأكيد على أن استشهاد الفريق سليماني لن يزيد البلدين إلا تمسكا بالثوابت وبالنهج المشترك الذي أثبت صحته على مدى السنوات السابقة”. (روسيا اليوم)