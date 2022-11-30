مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح قنصليتها العامة في القدس

أكد الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، التزام الولايات المتحدة بإعادة فتح قنصليتها العامة في القدس.

وقال في مؤتمر صحافي عقده، مساء اليوم الأربعاء عبر الهاتف، إن إعادة فتح القنصلية العامة في القدس ستضع الولايات المتحدة بأفضل وضع للتعامل مع الفلسطينيين، وتقديم الدعم لهم، مضيفا أن بلاده ستواصل مناقشة هذا الموضوع مع شركائها الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد هادي أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأهدافها للأمن والحرية والعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، وأنها ستتعامل مع كل الأطراف بهذا الاتجاه.

وأشار إلى أن بلاده أكبر متبرع لوكالة الاونروا،كما أنها تقدم المساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية، مؤكدا التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحل الدولتين على خطوط 67 حيث تكون البنود المتفق عليها أفضل طريقة لتحقيق الأمن والسلام.

وقال هادي إن الجانب الأميركي يعتقد أن حل الدولتين هو أفضل حل للفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والعدالة، مضيفا “نحن نركز بشكل مباشر لتحسين حياة الفلسطينيين ولإحياء العملية السياسية والمضي قدما لتحقيق حل الدولتين”. بترا