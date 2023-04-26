مسؤول أميركي: سنرسل غواصة نووية لتعزيز قدرات الردع عند جمهورية كوريا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سترسل غواصة نووية لتتوقف في جمهورية كوريا، بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة واشنطن بوست.

وقال المسؤول، إنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية في إطار وثيقة تسمى “إعلان واشنطن” وسيقرها الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

وبحسب المسؤول الذي وصفته الصحيفة بالـ”كبير” فإنه قال قبل لقاء بايدن ويون إن “الولايات المتحدة لم تقم بمثل هذه الخطوات منذ ذروة الحرب الباردة مع أقرب مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا” مؤكدا أنه باتخاذ هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة تسعى لتأكيد “الالتزام بالردع الموسع بصورة مؤكدة “.

وأضاف مسؤولون تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، أنه لا توجد خطط لنشر أسلحة نووية أميركية في كوريا، خلافا للحرب الباردة، وذلك عندما تم نشر أسلحة استراتيجية أميركية في أوروبا، إضافة إلى ذلك، ستؤكد سيول التزامها عدم السعي للحصول على ترسانة نووية خاصة بها.

–(بترا)