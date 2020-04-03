مسؤول أوروبي: ندعم الأردن للتخفيف من حدة تداعيات كورونا على اقتصاده

عمان – الغد- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس الخميس في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا وآثارها، وسبل تعزيز الاجراءات وتنسيقها بين المملكة والاتحاد الاوروبي إحتواءً لإنتشار الفيروس المستجد وتبعاته.

واستعرض الصفدي وبوريل إنعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني الأردني، مُثمناً الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي جهود المملكة في مواجهة هذه الازمة وانعكاساتها.

من جانبه، أكد بوريل دعم الاتحاد الاوروبي للمملكة في جهودها التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتخفيف من حدة تأثيرها الحاد على اقتصاد المملكة ومسيرته التنموية.

وثمن بوريل جهود المملكة ومساعدتها لمواطني دول الاتحاد الاوروبي ممن تقطعت بهم السبل.