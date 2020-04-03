آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

مسؤول أوروبي: ندعم الأردن للتخفيف من حدة تداعيات كورونا على اقتصاده

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس الخميس في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا وآثارها، وسبل تعزيز الاجراءات وتنسيقها بين المملكة والاتحاد الاوروبي إحتواءً لإنتشار الفيروس المستجد وتبعاته.

واستعرض الصفدي وبوريل إنعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني الأردني، مُثمناً الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي جهود المملكة في مواجهة هذه الازمة وانعكاساتها.

من جانبه، أكد بوريل دعم الاتحاد الاوروبي للمملكة في جهودها التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتخفيف من حدة تأثيرها الحاد على اقتصاد المملكة ومسيرته التنموية.

وثمن بوريل جهود المملكة ومساعدتها لمواطني دول الاتحاد الاوروبي ممن تقطعت بهم السبل.

مقالات ذات صلة

وزير الأوقاف: أكثروا الاستغفار وقول “لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ”

منذ 23 دقيقة

كورونا.. إسبانيا تسجل رقمًا مرعبًا بعدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي

منذ 53 دقيقة

إيران تسجل 134 وفاة و2715 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 819 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock