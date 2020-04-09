مسؤول انتر ميلان الطبي يشرح تجربته المرّة مع فيروس كورونا

ميلانو – شرح البروفيسور بييرو فولبي، المسؤول الطبي في نادي انتر ميلان الايطالي، تجربته المرة خلال اصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الى “ارتفاع المخاطر” بشأن استئناف منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم.

وأكد جراح العظام في عيادة “هومانيتاس” في ميلانو اصابته الفيروس مشيرا الى ان “الواقع المدرك” عنه بعيد تماما عن الحقيقة، وقال لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الخميس: “أنا أفضل. تركت المستشفى، وفي منزلي. أنا في عزلة، مع قناع وكافة الاحتياطات لمن يعيش معي… لا يمكنني القول بعد انني هزمت كوفيد-19. بعد حجر لمدة 14 يوما، سأجري اختبارين لمعرفة ما اذا كنت قد شفيت”.

وتابع: “في 27 آذار/مارس دخلت المستشفى، تجربة لا اتمناها لأحد. هناك فارق كبير بين الحقيقة والواقع المدرك في هذه القصة الرهيبة… الخطر هو اننا نميل للتقليل من شأن ما نواجه”.

وأضاف: “وحدهم من شاهدوا بأم العين ما يحدث داخل المستشفى يمكنهم فهم ذلك… كانت اول اربعة ايام صعبة. لم يعد الجسم يتفاعل، وكأن الكومبيوتر كان مطفئا. لم يكن لدي شهية، واجهت صعوبة في التنفس وحتى في الحركة… الهاتف الجوال هو الوحيد الذي يصلك بالعالم الخارجي”.

واشار فولبي (67 عاما) الى انه من المبكر عودة عجلة الدوري الايطالي للدوران في ظل انباء حول استئناف التمارين مطلع ايار/مايو المقبل، موضحا “في حالة 4 أيار/مايو مثلا، سيكون ممكنا التقييم بشكل مؤكد مع نهاية نيسان/أبريل لمعرفة ما اذا كان التعافي ممكنا. نتعامل هنا مع مسألة طبية، فالمخاطر هائلة وحياة الناس على المحك. وبحال مشاركة فريق في مباراة، يجب حماية 60 أو 70 عائلة”.

وتعيش إيطاليا فترة عزل كبيرة راهنا، بعد خسائرها الرهيبة في الارواح نتيجة تفشي “كوفيد-19″، مع وفاة نحو 17 ألف شخص من اصل نحو 140 الف اصابة.

وفي 22 آذار/مارس، اعتبر ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا أن “الموسم انتهى” و”كل شيء يجب ان يؤجل الى الموسم المقبل” بسبب تفشي كورونا الذي شبهه بـ “الطاعون”، فيما ترغب اندية اخرى يتقدمها لاتسيو الذي يحلم بلقب نادر، في اكمال ما تبقى من الموسم. (أ ف ب)