مسؤول بالسفارة الأفغانية لـ”الغد”: تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مؤتمر الدوحة

إيمان الفارس

عمان- أكد مسؤول في السفارة الأفغانية في عمّان، أن أعمال السفارة في المملكة لا تزال مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أنه بعد انتهاء مؤتمر الدوحة سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”الغد” إنه سيصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان تمثل كافة أطياف المجتمع الأفغاني.

واكد المسؤول في السفارة على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين الأفغاني والأردني، مشيرا للدور المهم الذي تمثله المملكة في المنطقة.

واوضح ان افغانستان حريصة على العلاقات مع المملكة الاردنية، حيث تحث السفارة في عمان على توطيد العلاقات المشتركة بين الجانبين، سيما وأن العلاقة مع الساسة الأردنيين “طيبة جدا”.