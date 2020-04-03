مسؤول في ليفربول: اللعب أمام أتلتيكو كان خطأ

لندن – أكد مدير الصحة العامة في نادي ليفربول، ماثيو أشتون ، أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة ربما تأثرت بإقامة مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولحضور هذه المباراة، سافر ما يقرب من ثلاثة آلاف مشجع من مدريد لتشجيع الأتلتي على ملعب أنفيلد، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان حالة التأهب في إسبانيا ضد الفيروس.

ووفقا لبيانات الحكومة البريطانية، فإنه حتى 20 آذار / مارس الماضي، لم يكن هناك سوى 20 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في لندن، وهو عدد تضاعف إلى أكثر من 300 بعد أقل من أسبوعين.

وفي تصريحات لصحيفة (جارديان) البريطانية، أوضح أشتون أن إقامة هذه المباراة لم يكن القرار الصائب، لكنه أكد أنه لم يكن خطأً متعمدا وربما لم يكن هناك وقتها دراية بخطورة الوضع.

وكان هناك حديث عن إقامة تلك المباراة بدون جماهير، في خيار ظل مطروحا حتى الليلة السابقة لموعد اللقاء، لكن في النهاية قررت كافة الأطراف إقامة المباراة بشكل طبيعي.

وحصل أتلتيكو مدريد على بطاقة عبوره لربع نهائي التشامبيونز ليج، على الرغم من أن المسابقة تم تعليقها في النهاية بسبب زيادة انتشار الفيروس التاجي في أوروبا بشكل كبير.– (إفي)