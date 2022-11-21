مسؤول كازاخستاني: الأردن من أكثر الشركاء الواعدين بالعالم العربي

اعتبر نائب وزير الخارجية الكازاخستاني رومان فاسيلينكو، الأردن من أكثر الشركاء الواعدين لكازاخستان في العالم العربي.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إنه ومنذ اليوم الأول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، توحدنا وتقاربت المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، وتفاعل بلدانا على منصات متعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمركز الدولي للتعاون الدولي.

وأضاف أن العلاقات الكازاخستانية الأردنية تتطور بشكل ديناميكي، حيث زار رئيس كازاخستان الأردن مرتين، وكذلك زار جلالة الملك عبد الله الثاني كازاخستان سبع مرات، وأخيرا التقى قادة البلدين على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2022 في نيويورك.

وأشاد فاسيلينكو بمشاركة الأردن الفعالة ودوره في أعمال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، موضحا أن كازاخستان والأردن يدعمان الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السورية.

وأضاف نحن نعلم أن الأردن، كدولة مجاورة لسوريا، تشهد عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية وغيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة بسبب تدفق اللاجئين السوريين، لذلك تقدم كازاخستان المساعدة للاجئين السوريين في الأردن، ولاسيما من خلال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مخيم الزعتري.

وقال إن كازاخستان مهتمة بتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي مع الأردن، مشيرا إلى أن حجم التجارة الحالي أقل من الطموح، وأن العقبة الرئيسية هي عدم وجود طرق لوجستية سريعة وغير مكلفة بين بلدينا، لذلك من الضروري وضع آليات محددة لتسليم البضائع من البلدين بمشاركة شركات لوجستية كبيرة.

وشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لبناء ممرات تجارية بين البلدين، مؤكدا أنه سيكون للاجتماع الخامس المقبل للجنة الحكومية في عمان عام 2023، تأثير إيجابي على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ولفت إلى ضرورة وجود اتصالات مباشرة بين دوائر الأعمال بالبلدين، الأمر الذي سيسهم باكتشاف فرص واسعة للتعاون المتبادل في مختلف المجالات.-(بترا)