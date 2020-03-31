مسؤول ملف كورنا في إربد يرجح تسجيل إصابتين فقط من 300 عينة تم جمعها

إربد- قال مسؤول ملف كورنا في محافظة إربد ان النتائج المخبرية الاولى لحوالي 300 عينة اخذت من اشخاص مخالطين مشتبه بهم في مختلف مناطق محافظة إربد تدعو للتفاؤل، مرجحا ان لا تسجل فيهما اكثر من اصابتين على مستوى المحافظة.

واشار الى ان لجان الاستقصاء ما زالت بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي اخذت من مخالطين لطلبة عرب اعلن عن اصابتهم لدى عودتهم الى بلادهم قبل يومين، مؤكدا ان الدلائل الصحية الاولية التي استقصتها فرق الاستقصاء الوبائي من معاينتها الاولية للحالات مبشرة.

ولفت الى ان فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة التي تصل احيانا الى 25 فريقا حسب الواقع الميداني وظروف العمل تتابع عملها على مدار الساعة لتتبع اي حالة مخالطة مشتبهة في اي مكان واي توقيت كان.

واشار الهياجنة الى ارتفاع وتيرة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع وسائل الوقاية والسلامة العامة من قبل الاغلبية والالتزام بحظر التنقل والتجول من العوامل التي ساهمت وقد تساهم بشكل حاسم في انحسار الحالات المصابة بفيروس كورنا المستجد.

بترا