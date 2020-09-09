مسؤول ملف كورونا: العزل المنزلي مسؤولية المصاب الذاتية

عمان- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق ان العزل المنزلي سيكون بدل العزل المؤسسي في حال ازدادت حالات الاصابة بفيروس كورونا للمصابين بدون اعراض وستكون مسؤولية العزل ذاتية من قبل المصاب.

وأضاف الدكتور اسحق في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء الاربعاء ان “المصاب يجب ان يعزل نفسه في غرفة خاصة ولا يختلط مع افراد اسرته لحمايتهم من انتقال العدوى”، مؤكدا ان دول العالم تتبع هذه الطريقة منذ بدء الجائحة. وبين ان الوزارة ستقوم بمتابعة المصابين عبر الهاتف واعطاء النصائح لهم عن طريق فريق خاص ستقوم وزارة الصحة بتخصيصه عند البدء بتطبيق هذه الطريقة، مشيرا الى ان المريض الذي لا يعاني من اعراض بعد 14 يوما لا يكون معديا.