آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

مسؤول ملف كورونا: العزل المنزلي مسؤولية المصاب الذاتية

منذ ساعتين
مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق - (الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق ان العزل المنزلي سيكون بدل العزل المؤسسي في حال ازدادت حالات الاصابة بفيروس كورونا للمصابين بدون اعراض وستكون مسؤولية العزل ذاتية من قبل المصاب.
وأضاف الدكتور اسحق في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء الاربعاء ان “المصاب يجب ان يعزل نفسه في غرفة خاصة ولا يختلط مع افراد اسرته لحمايتهم من انتقال العدوى”، مؤكدا ان دول العالم تتبع هذه الطريقة منذ بدء الجائحة. وبين ان الوزارة ستقوم بمتابعة المصابين عبر الهاتف واعطاء النصائح لهم عن طريق فريق خاص ستقوم وزارة الصحة بتخصيصه عند البدء بتطبيق هذه الطريقة، مشيرا الى ان المريض الذي لا يعاني من اعراض بعد 14 يوما لا يكون معديا.

مقالات ذات صلة

“الأردنيّة” تقرّ تعيينات وتشكيلات أكاديميّة وإدارية جديدة

منذ دقيقتين
رفع العزل عن قرية فاع غدا - تعبيرية

عزل 3 أحياء بمنطقة سويمة بلواء الشونة الجنوبية

منذ 10 دقائق

وفاة ثلاثينية بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

منذ 34 دقيقة

عبيدات: دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بكورونا

منذ ساعتين
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock