مسؤول ملف كورونا بالشمال يتوقع ارتفاع عدد الإصابات في إربد

إربد- قال مسؤول ملف كورونا في الشمال/عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، وائل الهياجنة، إن 25 فريق استقصاء وبائي باشروا عملهم في المناطق الساخنة المحيطة بقصبة إربد، متوقعا ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف الهياجنة أن الفرق ستجري الكثير من الفحوصات اليوم السبت، متوقعا حصر الفيروس وإبطاؤه في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفرق الاستقصائية تبدأ العمل اليوم في “المناطق الساخنة” وهي قرى عزلت عن قصبة إربد مثل جحفية والمزار وإيدون وسوم الشناق وعالية والحصن والصريح والسنحل وحبكة.

وافترض الهياجنة من الفرق التي يتكون الفريق منها من 3-4 أشخاص حصر جميع المخالطين للحالات المصابة والذين قد يكونوا حاملين صامتين للفيروس. وأشاد بالتزام أهالي إربد بالإجراءات التي تشمل التباعد الاجتماعي والتزام البيوت.

من جهته، توقع مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي محمد الغزو، زيادة عدد الحالات المصابة بسبب زيادة عدد الفحوصات، إذ وصل مساء الجمعة إلى المستشفى 200 عينة.

وكشف الغزو أن المستشفى الذي يضم حالياً أكثر من 70 مصاب في قسم العزل في المستشفى، رفع عدد الأسرة الطبية المخصصة لعزل المصابين بالفيروس من 100 إلى 200 سرير.

وأشار إلى استقرار وضع المرضى الصحي المتراوحة أعمار بين عامين و 81 عاما، واصفاً إياه بالـ “جيد جداً”. كما توقع مدير المستشفى خروج عدد من المصابين خلال اليومين المقبلين بعد تأكد تعافيهم.

(المملكة)