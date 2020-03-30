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مسؤول ملف كورونا في إربد: لا إصابات بين مخالطي الطلبة المصابين

منذ ساعة واحدة
إحدى كوادر قسم عزل كورونا في مستشفى الملك المؤسس (تصوير محمد مغايضة)

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اربد – قال مسؤول ملف كورونا في محافظة اربد الدكتور وائل الهياجنة، إن الفحوصات الأولية للمخالطين للطلبة العرب المصابين بالفيروس في اربد تشير إلى أنه لا يوجد أي أعراض للإصابة بكورونا.
وأكد، أنه لا يمكن الجزم بالإصابة من عدمها لمجموعة المخالطين الذين تم فحصهم وأخذ عينات للفحص المخبري منهم إلا بعد ظهور النتائج المخبرية التي رجح ظهورها صباح غد الثلاثاء.
وبين الهياجنة، أنه تم أخذ عينات لمخالطين محتملين للمصابين زادت عن 100 عينة، أظهرت الفحوصات السريرية الأولية التي قامت بها فرق الاستقصاء الوبائي عدم إصابتهم لكن الفحوصات المخبرية ستحسم النتيجة بشكل أكثر علمية.
ولفت، إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت أيضاً بفحص عينات من المجاورين في المنطقة التي يقيم بها المصابون بما فيها المتاجر المجاورة، إضافة إلى تتبع حالات يمكن أن تكون خالطت المصابين خارج نطاق المنطقة التي تم إغلاقها.-(بترا)

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