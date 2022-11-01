مسابقة “أسفار أقرأ” تدعو الطلبة الأردنيين للمشاركة

عمان- الغد- في أجواء ثقافية وفكرية مفعمة بسحر القراءة، تحط (أسفار أقرأ) رحالها في المملكة الأردنية الهاشمية كآخر المحطات العربية لبرنامج إثراء القراءة “أقرأ”، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” -مبادرة أرامكو السعودية- وذلك، اليوم، على مسرح مؤسسة عبدالحميد شومان في العاصمة عمّان؛ حيث تنوع الكتب والأحاديث الملهمة والكثير من التفاصيل التي تُشعل الفضول وشغف المعرفة لدى فئة الشباب، كحدث ثقافي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة ومنتجاتها بمشاركة القراء والكتاب والمفكرين والأدباء، ضمن مسارات برنامج إثراء القراءة (أقرأ) بنسخته الثامنة، الذي يأتي هذا العام بنطاق أوسع ليشمل الطالبات والطلاب من العالم العربي للمشاركة في مسابقة “أقرأ”.

تختتم رحلة (أسفار أقرأ)، وهي سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في العالم العربي من خلال تقديم المحاضرات والورش والحلقات النقاشية، بعد أن جابت عددا من المدن العربية وهي (مسقط- الرباط- القاهرة- عمّان)؛ حيث تجمع الكتاب والأدباء والمفكرين والقراء على منصة واحدة لمناقشة قضايا القراءة والكتابة بمختلف مجالاتها، بتقديم صورة مبسطة عن طبيعة المشاركة وتبيان مدى التأثير الذي حل بالمشاركين بعد خوضهم تجربة الانضمام للمسابقة على مدى سبع سنوات ماضية، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز مفاهيم القراءة والاطلاع لدى فئة الشباب وتوسيع دائرة المعرفة الثقافية، من خلال عرض تعريفي ببرنامج إثراء القراءة (أقرأ) ومسابقة أقرأ الموجهة للطلاب والطالبات في العالم العربي التي تستمر باستقبال المشاركين من جميع الدول العربية، مع شرح مراحل المسابقة وطريقة المشاركة فيها يقدمه المشرف العام على برنامج إثراء القراءة “أقرأ” وأمين مكتبة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” طارق الخواجي، يلي ذلك جلسة نقاشية بعنوان (لماذا نقرأ كلاسيكيات الأدب العربي؟) يقدمها د. صلاح جرار، أستاذ الأدب الأندلسي والأدب العربي القديم في عدد من الجامعات العربية، متناولاً الأسباب التي تحتم علينا العودة إلى قراءة الكتب لكبار الكتاب العرب في القرن العشرين، كما سيسرد ضرورات خوض قراءة الكتب لكبار الكتاب والاطلاع عليها، يلي ذلك محاضرة بعنوان (مدخل إلى قراءة الفلسفة وعلاقتها بالعلوم) يقدمها المترجم والكاتب فخري صالح ويطرح فيها تساؤلات عدة منها كيف نقرأ الفلسفة؟ ولماذا نقرأها؟ وما المناهج التي نتبعها عند الخوض في واحدة من أهم تجارب القراءة، كما يقدم دليلًا عن كيفية الولوج في دهاليز الفلسفة.

يشار إلى أن برنامج إثراء القراءة (أقرأ) انطلق في العام 2013، كأحد برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) من المملكة العربية السعودية، بهدف نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تسهم في تمكين القراءة وزيادة الوعي وغرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية إيمانًا بأهمية القراءة، بوصفها من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال المقبلة، وسعيًا إلى تحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول العام 2030.

ويتكون البرنامج من مسابقة أقرأ التي تمثل حجر الأساس الذي انطلق منه البرنامج وشارك فيها خلال السنوات السابقة أكثر من 75 ألف مشارك من جميع أنحاء المملكة، وتستهدف هذا العام طلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعلمين من العالم العربي من خلال المسارات (قارئ العام، سفراء القراءة)، كما يتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات الثقافية العامة التي تشمل معرض الكتبية لمقايضة الكتب وماراثون القراءة وأسفار أقرأ التي طافت هذا العام 4 دول عربية.

يشار إلى أن التسجيل متاح من خلال زيارة صفحة البرنامج على موقع المركز الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الشروط والأحكام كافة الخاصة بمتطلبات المسابقة عبر زيارة الرابط: https://www.ithra.com/ar/iread/.