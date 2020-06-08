مسابقة “إكسبوجر” تختتم رحلتها بمشاركات من 83 دولة

الشارقة-الغد- أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي “إكسبوجر” أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة #صور_من_المنزل الأسبوعية التي اختتمتها مؤخراً، وصل إلى 7.803 مشاركة من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد نجاح الرؤية التي انطلقت منها في توفير مساحة إبداعية لعشاق التصوير للتعبير عن مواهبهم الفنية من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدةً من حياتهم اليومية خلال فترة الحجر المنزلي ضمن حدود منازلهم أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين وفق معايير أساسية تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع؛ حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10،500 دولار أميركي (38،581 درهما)؛ حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة وقدرها 1000 دولار أميركي، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً.

وتعد مسابقة #صور_من_المنزل التي أطلقها المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، الحدث السنوي الرائد الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، منصةً مبتكرةً تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي التصوير لاستثمار وقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في تنمية مهاراتهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال المشاركة فيها مجاناً وبطريقة سهلة؛ حيث حظيت بمشاركة واسعة من مدن صغيرة ونائية في مختلفة بلدان العالم مثل ميانمار، في جنوب شرق آسيا، وجزيرة برمودا في شمال المحيط الأطلسي، وبراري البيرو التي تتميز بتنوع جغرافي وثقافي كبير وتقع في أميركا الجنوبية، ومقدونيا في جنوب شرق أوروبا وغيرها.

كما ضمت المشاركات أعمال مصورين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وروسيا وتركيا وماليزيا والصين وفلسطين وألمانيا والبرتغال واليمن وإيطاليا واليونان ورومانيا وهولندا والبرازيل ولاتفيا وتنزانيا وأفغانستان والهند وبولندا وكينيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: “تزامنت المسابقة مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت بمثابة منصة مثالية للمصورين المحترفين والهواة لالتقاط صور توثق تفاصيل فريدة عن حياتهم اليومية خلال فترة الحجر المنزلي والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما كانت المسابقة فرصةً لاكتشاف المواهب الكامنة وتشجيع جميع محبي فن التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم للتعبير عن مشاعرهم ومخيلاتهم بأعمال بصرية إبداعية”.

وأضاف: “تعكس هذه المسابقة الجهود المتواصلة التي تبذلها الشارقة لدعم المواهب ورعاية الإبداع في مختلف أنواع الفنون، كما تجسد التزامنا بتوفير مساحة واسعة لأصحاب المواهب المحلية والعالمية لمشاركة أعمال تعزز التقارب الحضاري فيما بينهم”. وتوجه علاي بالشكر للجنة التحكيم الدولية، مؤكداً نزاهتها في اختيار الأعمال الفائزة ودورها الكبير في الارتقاء بسمعة المسابقة ومكانتها على الساحة الدولية.