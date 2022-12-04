مسابقة غريبة لاختيار أجمل حمار.. وهذه جائزة الفائز

في نهاية كل عام نترقب جميعًا حفل ملكات جمال العالم، لنرى الجميلات تتألق كل منهن بأبهى فستان لها وأرق زينة لتصبح ملكة جمال، وهناك أيضًا العديد من المسابقات والمهرجات المختلفة التي يتهافت عليها الجميع من كل التخصصات لينولون شرف الجائزة، كما أن هناك مسابقات اعتادنا مشاهدتها، توجد أيضًا أغرب المسابقات مثل التي أقامتها دولة كينيا لأجمل حمار.

أقيمت مسابقة ملكة جمال الحمير في لامو، بكينيا، يوم الإثنين الماضي، حيث أقيم الاحتفال على طول الشاطى بلامو ليتم استعراض الحيوانات أبهى زينة لها بأزياء مزرقكشة وألوان صاحبة فسفورية، لاختيار الحمار الأجمل من بينهم، أهالى البلدة وأصحاب الحمير المشاركة في المسابقة ساروا كلًا منهم بجانب حماره وهو متزين ومتأنق بألوان مبهجة، كما أنهم هما أيضًا مرتدين ملابس مبهجة مناسبة للمسابقة أو مهرجان أجمل حمار في “لامو ” .

مهرجان أجمل حمار يعد مسابقة سنوية تحدث في تلك البلدة الصغيرة “لامو” بنفس التوقيت تقديرًا منهم بجميل الحيوان التذى يساعدهم على المعيشة سواء في رفع الأحمال أو التنقل الشخصى أو نقل البضائع، صاحب الحمار الفائز بالمركز الأول يحصل على الكاس ومبلغ مالى وفرشاة شعر خاصة بالحمير.

قال خالد أحمد المبتهج، الذي فاز حماره بالجائزة الأولى: “لقد فزت بهذه الكأس، وفرشاة التجميل هذه، والجوائز المالية وحزام خاص لي.

وأضاف: “أنا أحب حمارتي لأنها تساعدني في الوصول إلى أي مكان أريد الذهاب إليه، أحافظ عليها نظيفة وأطعمها جيدًا بحيث تساعدني في الوصول إلى هناك بسلاسة كلما احتجت إلى السفر” .

من طبيعة المجتمع المحلى الكينى الاعتماد على حيواناتهم بسبب الشوارع الضيقة، لذلك فإن الحمير تستخدم في كل شيء لتسهيل حركة التنقل.