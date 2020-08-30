شركات وأعمال

مسابقة فوازير من “سيتي مول”

منذ 39 دقيقة
سيتي مول في عمان - (من المصدر)

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عمان – قام “سيتي مول”؛ مكانك المفضل، بالتعاون مع شاشات بيكاسو الرقمية، مؤخراً، بإطلاق مسابقة فوازير داخل المول؛
حيث إنه وفي ظل الظروف الراهنة، اعتمد “سيتي مول” على استخدام النظام الرقمي للتواصل مع رواده لضمان التباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات السلامة العامة، لتمكينهم من التسوق والمشاركة بالحملات والمسابقات بكل راحة وأمان؛ حيث قام بعرض الفوازير على شاشات بيكاسو الرقمية المتواجدة داخل المول، وعلى الأشخاص الراغبين بالإجابة عن الفوازير اليومية كتابة الجواب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمول لإمكانية الدخول على السحب لفرصة ربح قسائم شرائية مقدمة من سيتي مول.
هذا وقد حظيت المسابقة باستحسان العديد من الأشخاص الذين شاركوا بها وتم التواصل مع الرابحين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإعلامهم بأنهم ربحوا وعن طرق استلام جوائزهم.

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