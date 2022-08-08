مسابقة ملكة جمال الكون توسع الفئات المشاركة بها 

أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الكون بالسماح للأمهات والحوامل والمطلقات المشاركة فيها لنيل اللقب، بدءًا من العام 2023، أي بعد عامين من انتخاب هارناز ساندو ملكة جمال الكون للعام 2021، والتي تتحضر لتسليم اللقب لإحدى المتنافسات في أواخر العام الجاري.

هذا القرار يتيح لكثيرات يمتلكن المواصفات اللازمة للتنافس على نيل اللقب الذي لطالما حلمت به معظم الفتيات>

وقد تمّ إقراره وفقًا لاستمارات تمّت تعبئتها خلال هذا العام، إضافة إلى بيانات اثبتت أنّ معدّل الزواج عالميًا للمرأة وحملها هو في سنّ الـ 21.

البيان الذي نشرته منظَّمة ملكة جمال الكون، Amy Emmerich، أرادت من خلال هذا القرار أن تفتح أبواب فرص جديدة أمام النساء، ليكنّ مصدر إلهام لغيرهنّ من الأمهات.

وقد تم إرسال البيان عبر البريد الإلكترونيذ لمختلف الشركات المنظّمة لمسابقات الجمال، وبدأت حقًا دولًا عدّة بتطبيق هذا القرار، ومن بينها كولومبيا، هندوراس وجمهورية الدومينيكيان.

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