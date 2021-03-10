مساحة الأبنية المرخصة تقفز 42%

عمان-الغد- قفز إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 42 % خلال أول شهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 662 ألف مترا مربعا مقارنة مع 467 ألف مترا مربعا خلال فترتي المقارنة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2,354 رخصة خلال شهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021، مقارنة مع 1,605 رخصة خلال الشهر نفسه من العام 2020 بارتفاعٍ نسبته 46.7 %.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021 نحو 605 ألف م2، مقارنة مع نحو 390 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام 2020، بارتفاعٍ نسبته 55.1 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021 نحو 57 ألف م2، مقارنة مع نحو 77 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام 2020، بانخفاضٍ نسبته 26 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021 ما نسبته 91.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 8.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 59.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 32.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1 %.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 51.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 48.2 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 343 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2021 مقابل نحو 249 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.8 %.