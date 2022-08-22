مساد: اليرموك تؤمن بدور الجامعات في إعداد القادة وصناع التغيير

قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إن اليرموك تؤمن بأن الجامعات تضطلع اليوم بمهمة سامية من أجل إعداد وتأهيل جيل من القادة وصناع التغيير، مؤهلين ومسلحين بكافة المهارات اللازمة لتمكينهم من توجيه دفة الإصلاح والتطوير نحو مستقبل الأردن الذي نطمح إليه.

وأضاف أن جامعة اليرموك أدركت مبكرا الرسائل الملكية من أجل توعية الشباب الجامعي بضرورة مساهمتهم الفاعلة في صياغة المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية على المستوى العمل الحزبي والحياة السياسية وتمكين أنفسهم ثقافيا واجتماعيا، فما كان من اليرموك إلا أن أطلقت صيف الشباب ٢٠٢٢، الذي جاءت فعالياته محملة بروح وعزيمة الشباب من أجل التطوير والتغيير، لافتا إلى أن اليرموك تدرك تماما بأن الشباب الجامعي الان بأمس الحاجة للتسلح بمهارات اللغة والتواصل مع الاخر، والقدرة على بناء حوار هادف وفاعل، وغيرها من المهارات اللازمة التي تمكنهم من تسويق قدراتهم في سوق العمل ، سيما وأن التنافس على فرص العمل لم يعد مقتصرا على أبناء البلد نفسه بل أصبح سوق العمل ممتدا على مستوى الاقليمي والدولي، الأمر الذي يضع الجامعات أمام تحد كبير في طرح برامج أكاديمية مواكبة للتطورات التي تشهدها كافة القطاعات على مستوى العالم وتلبي طموحات الشباب المحلي والعربي.

وأشار إلى أن اليرموك وخلال الاونة الاخيرة عملت على استحداث تخصصات نوعية في عدد من المجالات على مستوى البكالوريوس والماجستير وكان آخرها التمريض، واللغة الانجليزية التطبيقية، والتسويق الرقمي وغيرها من التخصصات النوعية التي تحاكي متطلبات المرحلة وما فرضه التطور التكنولوجي والمعلوماتي على القطاع الأكاديمي، مشددا على أن اليرموك تحرص أشد الحرص على تطوير وتحديث منظومتها التعليمية ومراجعة خططها الدراسية إثرائها بالمساقات التعليمية التي تشكل إضافة حقيقية في المخزون المعرفي لدى الطالب، وقد قامت الجامعة مؤخرا بطرح مساقات في تعليم اللغات المختلفة لكافة طلبة الجامعة ضمن متطلبات الجامعة في خططهم الدراسية، وذلك تأكيدا على أهمية تعلم اللغات كمهارات للتواصل في هذا العالم الذي لم تعد فيه فرص التعليم والعمل محكومة بالحدود الجغرافية.

مدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحموري أكد على أن الجامعة وبالتعاون مع كافة الوحدات ذات العلاقة تعمل من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة المستجدين فور صدور قائمة القبول الموحد لهذا العام، بحيث سيتم إعداد برنامج متكامل لتسجيل الطلبة وإتمام إجراءات القبول للمستجدين وعقد امتحانات المستوى لمساقات اللغة العربية والانجليزية والحاسوب، وغيرها من الإجراءات التي تكفل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن دائرة القبول والتسجيل قامت بإصدار نشرة تفصيلية بكافة التخصصات التي تطرحها جامعة اليرموك لدرجة البكالوريوس ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://admreg.yu.edu.jo/images/docs/majors.pdf