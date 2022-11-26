“مسار الخير” تستبدل الألواح الخشبية في مدارس الأغوار الجنوبيةNam rem harum velestia

عمان- الغد- أطلقت جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة حملة لدعم وسائل التعليم في مدارس المناطق النائية، حيث بدأت باستبدال الألواح الخشبة القديمة التي ما تزال تستخدم في هذه المدارس بألواح جديدة أكثر صحية وعملية من ألواح الطبشور السابقة.

وكانت بداية الحملة من خلال مدرسة قرية الغويبة بلواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، حيث تم توزيع الألواح الجديدة ويطلق عليها “وايت بورد”، التي تستخدم أقلام التخطيط للكتابة عليها.

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل، أن جمعيتي مسار الخير ورواد الخير تنفذ العديد من المشاريع الإنتاجية والمبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين، وإحداث نقلة نوعية في مجتمعاتهم، إضافة إلى التركيز على الأطفال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حمايتهم ومساندتهم.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستقوم بدعم كافة مدراس اللواء بالقرطاسية الحديثة التي من شانها تحسين واقع التعليم في المرحلة المقبلة.

من جهته ثمن مدير مدرسة الغويبة خالد السعيدين جهود جمعيتي مسار الخير ورواد الخير على تعاونهما ودعمهما المتواصل للمدرسة، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تحسين مستوى التعليم وتطوير البيئة التعليمية ككل.

ومن جانبه أشار نائب رئيس جمعية مسار الخير محمد القرالة إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في كافة محافظات المملكة، من خلال تنمية المناطق الأشد فقرا والمناطق النائية.

وأشار إلى أنهم يولون التعليم والصحة والشباب والمرأة جل اهتمامهم، من خلال دعم المدارس بالقرطاسية ومستلزمات التعليم والاحتياجات الضرورية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية والتربوية، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في هذه المناطق.

وبين القرالة أن “مسار الخير” قامت بدعم مدرسة الغويبة بأدوات القرطاسية المختلفة واستبدال الألواح القديمة بألواح “وايت بورد” حديثة مقدمة من أهل الخير، للحد من استخدام الطباشير حفاظا على سلامة الطلبة وإيمانا منها بأهمية التعليم.

من جهته أوضح بشار الترك أمين سر جمعية مسار الخير أن الجمعية تعمل في مجال التنمية المستدامة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمحافظات البعيدة عن التنمية، وإحداث نقلة نوعية في حياتهم من خلال إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، والمساهمة بتطوير ودعم العديد من المجالات فيها كالتعليم والصحة.