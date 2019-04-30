جرش- الغد- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارت اليوم ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية بين الولايات المتحدة والأردن وبقيمة 329 مليون دولار أميركي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للسنة المالية 2018.

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور كلّ من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في عمّان كارين ساساهارا ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ومحافظ جرش مأمون اللوزي.

وتحدّد الاتفاقيات كيفية إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID هذه المساعدات التنموية للمساهمة في تعزيز رؤية الحكومة الأردنية طويلة الأمد للاستقرار الاقتصادي والقدرة على التكيّف. وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بالشراكة مع حكومة الأردن وشعبه لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير جودة الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني في كافة أنحاء المملكة.

وفي التفاصيل، فقد توزعت هذه الاتفاقيات على:

أولاً: اتفاقية تحسين جودة القطاع الاجتماعي بقيمة حوالي (265) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في قطاعات الصح والتعليم والمياه والمرأة والشباب وسياسات النوع الاجتماعي.

ثانياً: اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة حوالي (30) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في المجالات والقطاعات التالية: سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.

ثالثاً: اتفاقية دعم التنمية الاقتصادية بقيمة حوالي (34) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاقتصادية.

وكان قد تمّ التوقيع ضمن حفل افتتاح مدرسة جُبا الأساسية المختلطة التي تم تجديدها مؤخراً في محافظة جرش. وتعدّ المدرسة واحدة من 130 مدرسة حكومية تم تجديدها من قبل شركات المقاولات المحلية على مدار السنوات الخمس الماضية في إطار شراكة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان. وبفضل عمليات التجديدات سيتاح لما يقارب 40,000 طالب سنوياً، بالإضافة إلى معلمي ومدراء المدارس الوصول إلى بيئات التعلم المجهزة بالإضاءة والتدفئة والتهوية والتمديدات الصحية الملائمة، إضافةً إلى أن جميع المساحات قد تم تجديدها مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت الوزيرة قعوار شكر الحكومة الأردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وأكدت أن هذا الدعم، والتوقيع على هذه الاتفاقيات، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وقالت الوزيرة قعوار “اننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وعلى رأسها أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 (على خطى النهضة)”. واشارت الى أن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً وزخماً.

وتمثل المساعدات التنموية البالغة 329 مليون دولار أمريكي جزءاً من ما مجموعه 1.08 مليار دولار أمريكي خصّصها الكونغرس الأميركي للأردن من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018. وتشمل هذه المساعدات أيضاً دعماً نقدياً لموازنة المملكة بقيمة 745 مليون دولار أمريكي، تمّ التوقيع عليها في كانون الأول الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركي للأردن يعدّ الأضخم في العالم، حيث تقدّم حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، مساعدات أجنبية من الشعب الأميركي إلى الأردن منذ حوالي 70 عاماً.