مساعدات سعودية لفلسطين لمواجهة كورونا

عمان -الغد– دشن اليوم سفير المملكة السعودية لدى الاردن نايف بن بندر السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانية في الاردن سعود بن عبد العزيز الحزيم ، مراسم وصول اول دفعات هدية خادم الحرمين من المساعدات الطبية الى الاردن في طريقها الى الاراضي الفلسطينية.

وتم خلال مراسم التدشين في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الاردنية عمان، توقيع محاضر تسليم شحنة المساعدات حيث وقعها عن الجانب السعودي سعادة السفير السديري ومدير فرع الملك سلمان في الاردن، وعن الجانب الفلسطيني معالي الوزير رمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، وبحضور سعادة السفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات اكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية من اوروبا والصين والبعض الاخر من المملكة العربية السعودية.

وتهدف المساعدات لتدعيم امكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وجاءت المساعدات تنفيذا لاوامر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدة طبيه عاجله للشعب الفلسطيني لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.