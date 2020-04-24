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مساعدات صحية وإنسانية أممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ ساعتين

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واشنطن- وضعت الأمم المتحدة خطة عمل بقيمة 34 مليون دولار للاستجابة إلى الاحتياجات الصحية العامّة والآثار الإنسانية المترتبة على جائحة فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بحسب واشنطن بوست.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ارسلت الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة، أكثر من مليون قطعة من الأدوية الأساسية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع الجائحة من بينها أدوات الوقاية الشخصية وأدوات مخبرية والآلاف من الاختبارات وأجهزة الأكسجين وغيرها. واضاف ان الامم المتحدة قدّمت تدريبا للعاملين الصحيين في غزة لبناء قدراتهم على الأرض، فيما تواصل منظمتا الصحة العالمية واليونيسف الجهود لتوفير أجهزة التنفس والعناية المركزة.
وأكد المسؤول الأممي أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة ورفاهية الشعب الذي يخضع لسيطرتها. وأوضح: “بعد مشاورات أخيرة بين وزراء المالية الإسرائيليين والفلسطينيين، بإمكاني أن أشير اليوم إلى مناقشة إجراءات ستضمن، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أن الإيرادات التي تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لن تقل عن 137 مليون دولار شهريا” .(بترا)

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