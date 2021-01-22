مساعد زيدان يؤكد غياب راموس وكارباخال عن مواجهة ألافيس

مدريد – أكد الفرنسي ديفيد بيتوني، مساعد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الغائب لإصابته بفيروس كورونا المستجد، غياب سيرخيو راموس وداني كارباخال عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس، لينضما إلى فيدي فالفيردي وناتشو فيرنانديز والبرازيلي رودريجو جويس. وفي مؤتمر صحفي الجمعة عشية المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال المدرب المساعد إن “سيرخيو في عملية تعافي ولن يكون معنا غدا، لكن الأمر يسير بشكل جيد جدا”. وغاب قائد الملكي عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع وعن كأس ملك إسبانيا، بعدما خاض نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وهو يعاني من آلام في الركبة اليسرى. على جانب آخر، فإنه على الرغم من مشاركة كارباخال في المران الجماعي في آخر يومين، حيث انهى جزءا كبيرا من التدريبات، كشف بيتوني أنه لن يتم التعجيل بعودته. وقال إن “كاربا تدرب صباح اليوم لكنه لن يكون معنا وسيتدرب بشكل طبيعي اعتبارا من يوم الاثنين”.– (إفي)