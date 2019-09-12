مساعد وزير الخارجية الأميركي يؤكد التزام بلاده باستقرار وأمن الأردن

عمان– اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ان بلاده ملتزمة باستقرار الأردن والازدهار الاقتصادي للشعب الأردني.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية في عمان فإن شينكر الذي بدأ زيارة للأردن اليوم ضمن له تشمل السعودية وتونس ولبنان، اكد “أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة العميق بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة لاستقرار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقال شينكر في البيان “من دواعي سروري أن أعود إلى الأردن كدبلوماسي وأن أرى بنفسي قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعود إلى سبعة عقود”.(بترا)