مسافرو “الملكية” يحصلون على أميال إضافية عند طلب “تكرم”

عمان – وقعت بين برنامج ولاء المسافرين التابع للملكية الأردنية “رويال كلوب” وشركة “تكرم” لخدمات السفر اتفاقية شراكة تتيح لأعضاء البرنامج فرصة تجميع أميال سفر إضافية عند شراء خدمات الاستقبال والمساعدة Meet & Greet التي توفرها لهم شركة “تكرم” بمطار الملكة علياء الدولي.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المسافرون الدائمون المغادرون والقادمون وركاب الترانزيت من مشتركي برنامج “رويال كلوب” من زيادة الأميال المتجمعة في أرصدتهم من خلال شراء حزم متنوعة من خدمات السفر التي تقدمها “تكرم” في المطار على مدار الساعة، وبأسعار مناسبة.

وقعت الاتفاقية المديرة التنفيذية لبرنامج المسافر الدائم (رويال كلوب) يولا إسحق والمدير العام لشركة “تكرم” باسم المحتسب بحضور المعنيين من كلا الجانبين.

وتوفر شركة “تِكرَم” المملوكة للملكية الأردنية والمزود الحصري لخدمة Meet & Greet في مطار الملكة علياء الدولي خدمات سفر عديدة تتضمن استقبال المسافرين ومرافقتهم واستكمال إجراءات سفرهم وإيجاد مسار سريع لهم على كاونتر الجوازات والتفتيش الأمني وخدمة المسار السريع للتأشيرات ونقل الحقائب وتغليفها واستخدام المغادرين لصالة “كراون” التابعة للملكية الأردنية بالإضافة إلى استخدام السيارات الكهربائية التي تنقل المسافرين بين صالات المطار، ومن بوابات الصعود إلى الطائرة واليها.