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مسالخ الأمانة تعمل طوال العيد وأطباء بيطريين لفحص الأضاحي في أماكن بيعها

منذ 54 دقيقة

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عمان – الغد – أعلنت أمانة عمان أن دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سيكون من فجر يوم السبت المقبل، وقفة عرفة وحتى غروب يوم الأربعاء رابع أيام العيد.
وكلفت دائرة المسالخ كوادرها من الأطباء البيطريين بالتعاون مع 50 طبيبا بيطريا من نقابة الأطباء البيطريين لفحص أضاحي المواطنيين وتوزيعهم على مواقع بيع وذبح الأضاحي التي حددتها أمانة عمان مع تزويدهم ببطاقات تعريفية لتسهيل أعمالهم أمام المواطنيين.
يشار أن من مهام المسلخ الإشراف الصحي على مواقع بيع وذبح الأضاحي، وسيواصل المسلخ أعماله الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك طيلة أيام العيد.

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