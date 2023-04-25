مساواة حقيقية للجميع

هآرتس

بقلم: جاكي خوري 25/4/2023

مسألة واحدة في خطاب مارتن لوثر كينغ الايقوني “يوجد لي حلم” قبل ستين سنة، على درج النصب التذكاري للنكولن في واشنطن، يجب أن تدوي في رأس كل زعيم لدولة سليمة: تطبيق مقولة “كل الناس ولدوا متساوين”. فهل تحقق حلم لوثر كينغ في الولايات المتحدة؟. يمكننا مناقشة ذلك. بين انتخاب باراك أوباما كرئيس أسود أول وبين تكرار حالات مثل قتل جورد فلويد على يد شرطي أبيض، ما تزال هناك أنواع كثيرة من التفاؤل والتشاؤم. الكثيرون يعتقدون بأنه كان هناك تغيير، لكنه غير كاف.

بنظرة من هنا، فإن ذلك في جميع الحالات يظهر كحلم أميركي. وبالتأكيد ليس حلما يتعلق بالفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل. المساواة غريبة علينا. العدل بعيد عنا، التهديد علينا يزداد. في دولة إسرائيل المتجددة يوجد لنا حلم لتحقيقه، ربما هو حلم خيالي.

دولة فيها الأمن الشخصي هو واقع. الآن، حلم الكثير من المواطنين العرب هو فقط اجتياز الأيام والليالي بسلام من دون إطلاق نار ومن دون ضحايا ومن دون جنازات. يمكننا الحلم. دولة فيها العثور على سقف لا يرتبط بالدين. هل القدرة على شراء أو استئجار شقة في أي مكان في الدولة هو طموح بعيد المدى؟ ألا يمكن التنازل عن قوانين وعن لوائح وعن لجان قبول، التي تميز بين اليهودي وغير اليهودي؟ هل رخص البناء في القرى العربية ستكون في متناول يد الأزواج الشابة ولن تكون مقرونة برحلة آلام؟ يمكننا الحلم.

دولة فيها احتمالية قبول شاب عربي في مكان عمل معين ستكون مساوية لفرصة شاب يهودي. يمكننا الحلم. دولة فيها طلاب يهود وعرب يستفيدون من موارد متساوية تماما، بما في ذلك الاستثمار في مؤسسات التعليم. يمكننا الحلم.

إذا كان الأمر كذلك فهاكم أربعة أحلام صغيرة وواقعية: الأمن، المساواة في السكن، حرية تشغيل وتعليم للجميع. عن الأحلام الكبيرة مثل المساواة القومية والمساواة للشعب الذي يختنق تحت حذاء الاحتلال والمحروم من تقرير المصير -ربما أن الوقت ما يزال مبكرا للتحدث عنها.

الآن، حيث إنه بدلا من الحق في المساواة، هناك حق في عدم المساواة (على صيغة قانون القومية)، وحيث جهاز القضاء يقف أمام الجرافة والاتفاق الأكبر في الدولة هو على الانقسام، وحتى كراهية الآخر -حان الوقت للتخطيط كيف سنفعل ذلك بشكل مختلف. بصفتي مواطنا وابنا للقومية الفلسطينية، فأنا أحلم بدولة تعتبر كل مواطنيها متساوين، دولة تتخلى عن قمع شعب آخر، دولة فيها الحقوق الأساسية ستكون ضرورة وليس حلما خياليا.

ربما نحن نحتاج فقط الى إصلاح قانوني، الذي في أساسه قانون الأساس: المساواة. يمكننا الحلم.