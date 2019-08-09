مستثمرون في النقل الذكي يطالبون الحكومة بمزيد من المرونة في التعليمات

رهام زيدان

عمان – قال مستثمرون في قطاع النقل الذكي إن التعليمات المفرضة عليهم تحد من مرونة عملهم وقدرتهم على تلبية أكبر قدر من احتياجات السوق، في وقت اكدت فيه الحكومة ان التعليمات تم وضعها بغرض ضبط السوق وتنظيمه وزيادة المنافسة فيه.

وأصدرت الحكومة أخيرا تعليمات معدلة لتعليمات نقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل الذكية رفعت بموجبها اجمالي عدد السيارات المسموح لها بالعمل على هذه التطبيقات حيث تضمن هذه التعديلات التي صدرت في الجريدة الرسمية بعددها الأخير أن لايزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له على 6 آلاف سيارة على ان لايزيد المجموع الاجمالي للسيارات العاملة مع كافة التطبيقات على 13 ألف سيارة.

وقالت مدير عام هيئة النقل بالوكالة، م. وسام تهتموني، إن هذه الخطوة تأتي بهدف ضبط السوق وتعزيز المنافسة بين الشركات.

وبينت أن العدد الاجمالي للسيارت لكل الشركات محدد بـ 13 ألف سيارة إلا انه يمكن للمرخص له أن يعمل تحت أكثر من تطبيق في ذات الوقت.

وبينت أن الهيئة أصدرت أخيرا رخصا نهائية لـ 3 شركات جديدة لممارسة أعمال النقل باستخدام التطبيقات الذكية إلى جانب الشركتين السابقتين أوبر وكريم.

في هذا الخصوص، قال مدير إدارة السياسات العامة والحكومية لدى شركة «كريم» بالمشرق العربي، عمر المصاروة، إن الشركة ترحب بالقرار الصادر أخيرا عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري المتضمن رفع سقف السيارات العاملة لكل شركة مرخصة من شركات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية إلى 6 آلاف سيارة لكل شركة بزيادة 1000 تصريح، داعيا إلى توضيح المنهجية التي تم اتباعها لتحديد هذا السقف المعدل.

وأضاف أنه وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أنه ما يزال هناك حاجة لإعادة النظر بالتعليمات الناظمة لعمل شركات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية فيما يتعلق بسقف السيارات المسموح لها بالعمل، ليشمل عدداً أكبر من السيارات، وهو ما سيسفر عن تمكين الشركة من توسيع نطاق عملها وتغطيتها الجغرافية، لتشمل مختلف محافظات المملكة، وبالتالي توفير فرص إضافية مدرة للدخل للشباب الأردني، مشدداً على أهمية التشاور مع الشركات المرخصة واطلاعهم على المنهجية المتبعة لتحديد السقف.

وقال مصاروة إنه من العوامل الاخرى التي يجب الالتفات إليها عند تحديد السقف هو أن منصتنا تتيح ميزة المرونة في العمل؛ حيث أن الكباتن العاملين على منصتنا يعملون بدوام كامل أو جزئي وهذا يعني أن للكابتن خيار العمل في الوقت الذي يتناسب معه ومع ظروفه ولا يتم تحديد الوقت من جهتنا، خاصة وأن معظمهم يعملون في وظائف أخرى، ومن هنا لا نستطيع التحكم بعدد السيارات المتاحة لتقديم الخدمة في وقت الذروة، وهذا يعتمد بشكل كبير على الكابتن وتوفره، ومن جهتنا نقوم باتباع نظام حوافز نقدية للكابتن لتشجيعه على التواجد في الأماكن التي يوجد بها طلب متزايد على الخدمة وتشجيع الكباتن على العمل في الأوقات التي يكثر بها الطلب ويقل بها عدد الكباتن المتاحين.

وأشار إلى أن تحديد سقف السيارات العاملة على منصة النقل بالتطبيقات الذكية هو شيء جديد علينا حيث أنه لايوجد مثل هذا الشرط في أي بلد من البلدان التي نعمل والتي وصلت إلى 14 دولة.

من جهته، قال مؤسس تطبيق “جيني”، حماد احتشام، إن طلب الشركة بالحصول على ترخيص نهائي والذي تقدمت به بداية العام قوبل، في البداية، بالرفض رغم وجود موافقة مبدئية بذلك.

وأوضح أن الجهة المعنية تذرعت بأن السوق مكتفية ولا داعي لتراخيص جديدة إلا انه بعد محاولات ولقاءات طويلة مع وزارة النقل تم الاتفاق على ترخيص شركة “جيني” مقابل أن تعمل فقط على السيارات المرخصة في السوق الأردنية والتي يبلغ عددها 10 آلاف سيارة خاصة مصرحة بالعمل عبر التطبيقات الذكية وعدم إصدار أي تصاريح جديدة.

وأوضح أن شركة “جيني” بناء على الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة النقل قامت بإعادة تقديم طلب ترخيص من جديد وحصلت على الموافقة المبدئية في شهر أيار (مايو) ثم حصلت على الرخصة النهائية في شهر تموز (يوليو) بعد دفع الرسوم المطلوبة وهي 100 ألف دينار، قبل ان تتفاجأ بإصدار 3000 تصريح جديد لمركبات خصوصية على الرغم من تصريحات الحكومة عن عدم نيتها إصدار أي تصاريح جديدة للمركبات الخاصة.

وقال احتشام “إنه عند الاستعلام عن الأمر أخبرتنا الجهات الرسمية أنه بالإمكان استعمال نفس السيارات الخصوصية في أسطولنا على الرغم من عملهم مع شركات أخرى، لنقوم بالمطالبة بأحقيتنا بالـ1000 تصريح المتبقي من التصاريح الجديدة آملين الحصول عليها.

يشار إلى ان بيانات صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري أظهرت أن حجم اسطول شركات تطبيقات النقل الذكية بلغ نحو 9950 سيارة حتى نهاية آذار(مارس الماضي).