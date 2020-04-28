مستثمرو الإسكان يدعون لعودة العمل بالقطاع

عمان-الغد- طالب مستثمرون في قطاع الاسكان إلى عودة القطاع للعمل من جديد مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدين أن قطاعهم يعد أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني.

وقالوا ، في بيان صحافي اليوم بعد النجاح الذي حققته الحكومة في السيطرة على وباء كورونا ومع عودة العديد من القطاعات لممارسة أعمالها باستثناء بعض القطاعات، ومنها قطاع الإسكان، والذي يعتبر من أقلها اختلاطا وأكثرها في تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرين إلى ضرورة عودته إلى العمل ضمن الشروط محددة.

ودعوا إلى منح المستثمرين المسجلين في سجلات وزارة الصناعة والتجارة تصاريح تنقل دائمة ومفتوحة لجميع المحافظات بدون أية قيود، إضافة إلى السماح للقطاع بالعودة للعمل وإلغاء الشروط غير القابلة للتطبيق، بما فيها نسبة الإنجاز، مبينين أن نسبة العمالة الوافدة يجب أن لا تشكل عائقا ما دامت حاصلة على تصريح عمل مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية اللازمة.

كما دعوا إلى إلغاء شرط تسجيل عمال المياومة والحرفيين والمهنيين الإنشائيين بالضمان الاجتماعي، بل حثها على التسجيل بشكل اختياري ومنفرد، مؤكدين ضرورة تشغيل القطاعات المساندة لقطاع الإسكان كمناشير الحجر ومصانع الباطون والطوب، إضافة إلى تشغيل المؤسسات والمديريات الحكومية وشبة الحكومية المرتبطة بالقطاع كدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وشركات المياه والكهرباء.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، دعوا إلى تخفيضها على قطاع الاسكان إلى 1 بالمئة من قيمة المبيعات بدلاً من5ر2 بالمئة لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يعاد دراسة نسبة معقولة في حينه، وتقسيط المبالغ المستحقة على شركات الإسكان لدائرة ضريبة الدخل عن عام 2019 و ما قبلها بدون فوائد.

كما دعوا الى إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المتضررة وشمولها بخطة الحكومة في دعم القطاع الخاص، والإيعاز للبنوك وشركات التأجير التمويلي بضرورة عدم التشدد وتخفيف الشروط على شركات الإسكان وإعادة جدولة القروض المستحقة بدون فوائد لفترة زمنية من بداية أزمة كورونا ولمدة ستة أشهر من تاريخ زوال هذه الجائحة، إضافة إلى ضرورة تخفيض الفوائد على القروض السكنية للمواطنين ولشركات الإسكان بنسبه معقولة.

وأشاوا الى أهمية عقد لقاءات بين الحكومة ومندوبين من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لمناقشة ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الإسكان بهدف إنقاذ قطاع الإسكان لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.