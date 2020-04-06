مستثمرو المناطق الحرة يستهجنون استثناءهم من تصاريح التنقل

البستنجي: ٢٠٠٠ مستثمر تم استثناؤهم

عمان- الغد- عبر عدد واسع من المستثمرين في المنطقة الحرة بالزرقاء عن استهجانهم من عدم منحهم تصاريح للتنقل واستثنائهم بشكل واضح.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان اكثر من ألفي مستثمر في المنطقة الحرة تم استثناؤهم من أي تصاريح للتنقل، في حين ان اكثر من ٥٠ بالمئة من البضائع التي تصل الى ميناء العقبة تعود الى هؤلاء المستثمرين.

وأشار البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، ان المستثمرين لا يستطيعون التخليص على البضائع في ميناء العقبة بسبب عدم منحهم تصاريح، مقدرا جهود غرفة تجارة الزرقاء بمنحها نحو ٩٠ تصريحاً لمستثمرين علما ان المستثمرين في المنطقة الحرة بالزرقاء لا يندرجون باي هيكل تنظيمي الى وزارة الصناعة او غرفة تجارة الزرقاء حتى يتم منح التصاريح من خلالها.

وشدد على أهمية إنهاء هذه التعقيدات والسماح للمستثمرين في إنهاء أعمالهم العالقة.

ودعا البستنجي الحكومة الى تصنيف المنطقة الحرة من القطاعات ذات الأولوية التي لابد من تشغيلها في اقرب وقت، مؤكدا على ان خسارة المنطقة الحرة تتفاقم مع طول فرض حالة التعطيل السائدة.

ونادى الحكومة بمنح تصاريح للمستثمرين لإنهاء أعمالهم، اذ ان هنالك باخرة تصدير الى احدى الدول العربية من الممكن الغاؤها ما لم يتم إنهاء معاملتها بسبب عدم قدرة المستثمرين من التنقل لإتمام إجراءاتها.