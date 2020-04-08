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مستثمر عراقي يتبرع بـ 10 آلاف شريحة للكشف عن كورونا

منذ 44 دقيقة

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عمان-الغد- ضمن إطار مساهمة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في دعم الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات الداعمة لغايات الحصول على المساعدات العينية والطبية، والتي من شأنها توفير القدر اللازم من الشرائح الخاصة بالكشف عن هذا الفايروس، قدّم المستثمر العراقي نصير عبد ومن خلال الصندوق تبرعاً بـ 10 آلاف شريحة مستوردة من الصين.

وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية السيد صائب الحسن بأن الشحنة تم تسليمها ظهر اليوم لمستودعات وزارة الصحة.

ويأتي هذا التبرع تقديرا من نصير لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساهمة منه في دعم جهود الحكومة الأردنية في مواجهة الفايروس المستجد.

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