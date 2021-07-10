مستثمر كبير يحذر: بيتكوين تنهار



دبي- قال رئيس شركة Guggenheim Investments، سكوت مينيرد، في مقابلة مع شبكة “CNBC” إنه لن يكون في عجلة من أمره لشراء العملة المشفرة.

وأضاف أنه لا يوجد سبب يدفع المستثمرين لشراء بيتكوين في الوقت الحالي، حيث يرى أن أكبر عملة مشفرة في العالم في خضم انهيار قد يصل بها إلى مستوى 10000 دولار.

وقال مينيرد “عندما ننظر إلى تاريخ العملات المشفرة وننظر إلى أين نحن.. أعتقد حقاً أن هذا ربما يكون انهياراً، وهو ما يعني هبوط الأسعار بنسبة 70-80 %، ما قد يدفع بيتكوين إلى مستويات بين 10 و15 ألف دولار”.

انهارت أسعار بيتكوين بالفعل بنسبة 50 % تقريباً منذ قمتها في نيسان (إبريل) لتتداول حول مستوى 33 ألف دولار حالياً، حيث كان انخفاض الأسعار مدفوعاً بعدد من العوامل، بما في ذلك زيادة التدقيق التنظيمي من الصين إلى المملكة المتحدة، والتأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة والمخاوف من أن الأصل بشكل عام ليس له قيمة متأصلة.

مينيرد الذي توقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وصول سعر بيتكوين إلى 400 ألف دولار، قال أمس خلال المقابلة مع شبكة “CNBC”: “لن أكون في عجلة من أمري لشراء بيتكوين ولا أرى أي سبب لامتلاكها الآن”. وأضاف “إذا كنت ستصبح مضارباً، فتوقع أنه يتجه هبوطياً”.-(رويترز)