مستشارة: أغلب من يشجع الزوجات على الطلاق صديقات أو زميلات

قالت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد إن أكثر مَن يشجع الزوجات على الطلاق هن اللاتي حول الزوجة من بعض الصديقات والزميلات وغيرهن، بالرغم من أن صديقاتها أو قريباتها يستحيل أن يقمن بتلك الخطوة في حياتهن.

ونصحت “السعد” الزوجات بـ”عدم إخبار الآخرين بالمشاكل التي تحدث بينك وبين زوجك؛ لأن أغلب المنازل مليئة بالمشاكل، ولا بد من الصبر لكي تعمر المنازل، ولا تأخذي النصائح من الغير، حياتك والقرار الذي تتخذيه هو قرارك فقط، بحسب موقع سبق السعودي.

وأضافت: “رأيتُ بعيني سيدات يقترحن الإقدام على الطلاق في جلسه نسائية، وأرى الكثير يشجع عليه، وكأنها حياتهن، وهن مَن يقررها! والغريب أن بعض الزوجات يقتنعن بالحديث، ولو طُلقت الكل ينشغل عنها في حياته، وهذا شيء حقيقي وواقعي، أراه في كثير من الحالات التي تمرُّ عليَّ”.