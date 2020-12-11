مستشارو إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية يصوتون لصالح لقاح فايزر

واشنطن – صوتت لجنة مستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بأغلبية ساحقة الخميس، لصالح استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة فايزر في حالات الطوارئ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجيز الإدارة الاستخدام الطارئ للقاح، الذي طورته فايزر مع شركة بيونتيك الألمانية، خلال أيام في الولايات المتحدة التي أودى الفيروس فيها بحياة أكثر من 285 ألفا من مواطنيها. ومن المتوقع كذلك أن يبدأ توزيع اللقاح وعمليات التطعيم على الفور تقريبا بعد ذلك.

وصوتت اللجنة بأغلبية 17 صوتا مقابل 4، لصالح إقرار استخدام اللقاح، قائلة إن مزاياه المعروفة تفوق مخاطره بالنسبة للبالغين فوق 16 عاما. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت. رويترز