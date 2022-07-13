مستشار بايدن: نريد قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الشرقية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأربعاء، إنّ البيت الأبيض يريد قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

يأتي هذا في حين يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إلى الشرق الأوسط.

وقال سوليفان، وهو مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “موقفنا هو أننا نريد قنصلية في القدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة”.

وأضاف سوليفان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع أسرة مراسلة “قناة الجزيرة” الشهيدة شيرين أبو عاقلة “ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر”.

رويترز